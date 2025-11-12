Detuvieron a hombre involucrado en ilícitos

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a un joven de 21 años que registraba múltiples pedidos de captura por cometer diferentes delitos.

La detención se concretó este martes por la mañana, cuando integrantes de la Comisaría Seccional Tercera realizaban trabajos de investigación en el barrio Las Delicias, con la colaboración de la brigada investigativa de la Unidad Regional Uno y la Zona Dos del Comando Radioeléctrico Policial.

Al verificar sus datos con la Dirección General de Informática, se confirmó que también está implicado en varias causas judiciales por “Amenaza con arma blanca”, “Robo a mano armada”, “Amenazas en contexto de violencia de género”, “Coacción y amenazas” y “Coacción y lesiones”, sumado a una causa contravencional con intervención del Juzgado de Paz N° 2.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde se lo notificó de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial.