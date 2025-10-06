Detuvieron a joven con marihuana y arma blanca

Integrantes de la Subcomisaría María Cristina, dependiente de la Unidad Regional Nueve, aprehendieron a un hombre de 20 años que tenía en su poder un paquete de marihuana, dos envoltorios de la misma sustancia y un arma blanca, en un operativo realizado en la comunidad Campo El Hacha.

El procedimiento inicial se registró el sábado último alrededor de las 21:00 horas, cuando el personal policial realizaba patrullajes preventivos en motocicleta por el sector “barrera” de la mencionada comunidad.

Durante el operativo, los efectivos identificaron al sujeto, quien propinó puntazos y golpes de puño durante un frustrado intento de fuga.

Uno de los uniformados sufrió una lesión cortante en el muslo derecho, de carácter leve. El accionar fue rápidamente controlado por los uniformados, que lograron reducir y aprehender al sujeto.

Tras el cacheo de seguridad, se constató que el detenido tenía en su poder un paquete que contenía una sustancia vegetal verdosa compacta similar a la marihuana, un arma blanca, dinero, un teléfono celular y envoltorios adicionales.

Según lo dispuesto por la jueza de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Las Lomitas, Dra. Gabriela Soledad Plazas, el imputado fue notificado de su situación procesal y alojado en la Comisaría El Chorro.

En el marco de la misma causa y con las pruebas reunidas, la magistrada ordenó allanar la casa del detenido en la comunidad de María Cristina, medida judicial que se llevó a cabo el domingo último a las 15:00 horas, bajo la supervisión de la jueza.

Además participaron policías de la Delegación Drogas Peligrosas Palmar Largo, el Destacamento Policial Santa Rosa y el Puesto Avanzado Benedicta Almirón.

Allí se secuestró una bolsa de polietileno cargada con una sustancia vegetal compatible con marihuana, más envoltorios adicionales de la misma sustancia, dinero en pesos y guaraníes por unos cuatro millones en la cotización de la moneda local, arma blanca, 50 municiones calibre 22, balanza digital y equipos de telefonía celular.

Los secuestros fueron trasladados a la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.