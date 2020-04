Detuvieron a la hermana de un temido capo de Rosario por el atentado contra una testigo clave

Compartir

Ayer por la mañana, la Agencia de Criminalidad Organizada de la provincia de Santa Fe arrestó a Yanina Carina Alvarado, hermana menor de Esteban Lindor Alvarado, detenido en Córdoba en febrero del año pasado, uno de los capos más temidos de la historia reciente de Rosario, acusado de amasar una fortuna en negocios narco y de instigar la ejecución de un prestamista.

Yanina, de 26 años, fue detenida por la Policía provincial en su casa de la calle Cochabamba en la ciudad santafesina, en un expediente bajo la firma del fiscal Matías Edery, según aseguraron fuentes policiales y del Ministerio Público de la Acusación a Infobae.

A pesar de que tenía libertad condicional en un caso federal, aseguran fuentes cercanas al caso en la provincia, le encontraron material pesado: un revólver y dos pistolas de alto calibre, más de 200 municiones, 590 mil pesos, cinco kilos de marihuana.

Sin embargo, a Yanina no la buscaron por drogas o pistolas, sino por algo parecido: el intento de matar a tiros a Mariana Ortigala, una testigo clave en la megacausa que investiga a su hermano Esteban Lindor.

A mediados de marzo último, Ortigala sufrió un atentado en la zona de Roldán, en las afueras de Rosario, mientras estaba en su auto, sentada en el asiento de conductor: recibió cuatro disparos en la espalda y en una pierna; una bala quedó alojada entre sus costillas, pero no murió. El auto rojo fue peritado: le encontraron doce tiros en total.

Luego fue enviada al Hospital Español. En un reportaje con Rosario3, aseguró que Lindor Alvarado le envió sicarios para intimidarla en plena internación. «Esteban se enteró de alguna manera y mandó gente a preguntar por mí. Por eso me reforzaron la custodia. Era uno vestido de policía y dos civiles. Los tendrían que haber detenido. Se fueron en una camioneta negra sin patente”, explicó. Para Ortigala, la policía provincial habría sido la responsable de la filtración de su paradero.

Aseguró que su calvario lleva más de 7 años, desde que Alvarado, según ella, intentó matar a su hermano Rodrigo y luego a su marido. Su hermano Rodrigo, precisamente, fue uno de los testigos que ayudaron a llevar a Alvarado a la cárcel. La causa contra el capo también incluyó a Gustavo, hermano de Lindor y Yanina: la fiscalía del caso se opuso a que fuera encerrado en la jurisdicción de San Lorenzo por presuntos vínculos sucios con los policías de la zona.

Un joven que la semana pasada fue detenido en la calle Moré al 600 mañana enfrentará su audiencia imputativa. Está acusado de ser del autor material del atentado de Ortigala. De ese allanamiento y detención surgió el dato para ir contra Yanina. Todavía se desconoce el rol preciso que tuvo la hermana del capo en el atentado contra Ortigala, si es que lo tuvo.