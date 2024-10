Detuvieron a la hermana del narco Alan Funes por los atentados para amenazar a Pullaro y Bullrich

Solange Daira Funes, de 19 años, la hermana del capo narco Alan Elio Funes, fue detenida en la mañana de este lunes en un operativo de 25 allanamientos realizado por la la Policía de Investigaciones y la Tropa de Operaciones Especiales de la fuerza provincial de Santa Fe. El fiscal Pablo Socca la llevará a audiencia imputativa junto con su hermano por supuestamente instigar una serie de ataques incendiarios ocurridos en Rosario entre el 27 de abril y el 12 de mayo, donde ardieron 23 autos. Allí, se encontraron s al gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich.

Solange fue arrestada en una casa frente a la plaza Mariano Moreno, a metros de la terminal de ómnibus de la ciudad. Según indicaron a Infobae investigadores policiales. En los procedimientos, que se hicieron principalmente en Rosario y en la localidad de La Carolina, también se incautaron dos revólveres, una escopeta y cartuchos de diferentes calibres. Además, se secuestraron celulares que podrán ser peritados.

Por esta investigación, el fiscal Socca ya había imputado el 21 de mayo pasado a Leila Daiana Schmitt, la pareja de Alan Funes, junto con Yamila Elisabet Aguirre y Carlos Luciano Cavallari, quienes quedaron bajo prisión preventiva. Alan Funes se encuentra encarcelado en el penal de Ezeiza.

En esa audiencia, el fiscal Socca había sugerido que la orden de los incendios podría haber provenido de Alan Funes a partir de una restricción de llamadas que comenzó a tener el 24 de abril pasado, mientras estaba encerrado en un penal del SPF.

El fiscal afirmó que Schmitt quedó filmada en dos de las tres secuencias de los ataques incendiarios. La primera fue la del 27 de abril pasado, cuando ella, Cavallari y otros dos sospechosos usaron una camioneta Fiat Fiorino para una supuesta gira de atentados en seis puntos distintos.

La segunda fue registrada el 3 de mayo. Leila fue filmada junto a tres sospechosos en un Volkswagen Gol que fue captado en la zona de Mendoza y Donado, en la zona noroeste. Minutos después, fueron prendidos fuego cinco autos estacionados en White al 7600. Allí, se encontró un cartel con una amenaza en una escuela primaria.

En el último de los episodios no quedó filmada Leila, pero sí Cavallari, que volvió a usar la misma Fiorino que había sido visto el 27 de abril en los otros atentados. En esa oportunidad, fueron dañados autos estacionados en Santa Fe al 7400, Gambartes al 2500 y Pasaje Hutchinson al 3700.

Este lunes también cayó Nerina D. (20), la novia de Cavallari, quien está sospechada del delito de encubrimiento.

Tal como Los Monos, la banda insignia del poder narco en Rosario, el clan liderado por Alan Funes, de 25 años, preso desde los 18, fue acusado de extorsiones con víctimas que incluyen un ex alto directivo de la Bolsa de Comercio y balaceras relacionadas a disputas narco. El joven capo tiene un prontuario duro: ya fue condenado por dos homicidios, dos tentativas de asesinato, balaceras y como jefe de la estructura dedicada a la venta de droga. Jonathan, hermano de Alan, alias “Bam Bam”, fue asesinado en 2018 cuando volvía de visitarlo mientras estaba preso en el penal santafesino de Piñero.

Funes fue también noticia en marzo pasado debido a que, aunque los investigadores no pudieron comprobarlo, se cree que iba a fugarse en helicóptero de la cárcel de Ezeiza, junto al capo Esteban Alvarado, su principal aliado. La evasión se frustró tras una investigación en la que participó la PROCUNAR.

En cuanto a su hermana, Solange, fue aprehendida en marzo de 2022, tras el brutal crimen de una joven de 21 años. Los agentes secuestraron su celular y en el aparato se logró detectar una gran cantidad de evidencia sobre los actuales miembros y sus distintos roles de a estructura criminal.