Detuvieron a las concejales Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz por pedir la salida de aislados

Ayer, en horas de la tarde, efectivos de la Policía de Formosa detuvieron a las concejales Gabriela Neme y su par Celeste Ruíz Díaz, quienes se encontraban afuera de la escuela 18 “Fray Mamerto Esquiu” reclamando por la salida de un grupo de aislados que están haciendo la cuarentena allí desde el 1 de enero y con 3 PCR negativos.

Las ediles fueron trasladadas hasta la Comisaría Primera, donde en cuestión de minutos se comenzó a concentrar un grupo de personas quienes exigían la liberación.

Con el pasar del tiempo se aglomeraron cientos de formoseños, en su mayoría vecinos de la ciudad, y también representantes del arco opositor entre los cuales se vio al senador Luis Naidenoff, el diputado nacional Mario Arce, los diputados provinciales Enrique Ramírez, Juan Carlos Amarilla y Osvaldo Zárate, el dirigente peronista Adrián Bogado, el abogado Daniel Suizer, Dr. Carlos Lee, la Dra. Agostina Villaggi; los concejales Fabián Olivera, Daniel Caballero, Miguel Montoya; al presidente de la UCR provincial Martín Hernández, entre otros.

Adrián Bogado

En contacto con la prensa, Adrián Bogado dijo que “es increíble lo que pasó, solo acá se puede dar esto, hoy le tocó a Gabriela que lo único que hace es lucha por los derechos de los formoseños. Estuvo retenida en la Comisaria, todos vimos el video de cómo procedieron”.

“Atentan contra los derechos humanos, la República y la democracia. Fue una presa política y responsabilizó de lo ocurrido al ministro Abel González”, aseveró.

Neme liberada

Tras varias horas de estar detenidas, las concejales fueron liberadas en medio de la gran manifestación que se desarrollaba frente a la Comisaría Primera. Una vez afuera de la institución policial, Neme denunció que “fue una detención política” donde la acusaron de “de instigar al delito, a la manifestación y resistencia a la autoridad”.

“Es una clara persecución política porque a las 14 horas denuncié a Gildo Insfrán y a Abel González porque tienen encerrada gente desde hace más de 20 días. Me emociona que el pueblo esté acá porque no queremos más que nos persigan”, aseveró emocionada.

Seguidamente indicó que “tengo lesiones en las manos, espalda y pie. La Oficial que me trajo me trató como a una delincuente, no me quisieron dar apellidos. En la primera tuve un trato digno, no toda la Policía es igual, ellos cumplen órdenes, pero están jugando con la gente porque en esa escuela hay bebés de meses y niños que no los dejan salir al patio”.

“No estoy de acuerdo con la intervención de la provincia, pero si del poder judicial porque tienen que poner límites, ellos deben irse. A Insfrán le vamos a ganar en las urnas democráticamente”, lanzó.

En cuanto a la reacción de la gente que se manifestó por su liberación expresó: “no pensaron esto, que estamos con la gente, que esto no es político, no se dan cuenta lo que pasa en los centros. Sigamos hasta las últimas consecuencias”.

“Me emocionó el apoyo de la gente, soy una perseguida política porque desde hace meses vengo llevando la bandera de los derechos humanos; hoy me sentí cuidada por el pueblo. Me van a tener que matar si me quieren callar porque no lo voy a hacer”, cerró enfática.

Ruíz Díaz

Por su lado, la concejal Celeste Ruíz Díaz expresó: “agradezco a todos por el acompañamiento; lo único que quiero transmitir es que no nos dejemos amedrentar porque hacen esto para que tengamos miedo, no le vamos a dar ese gusto, sigamos en la calle, en la lucha”.

“Ahora los formoseños vamos a estar más unidos que nunca”, dijo.

