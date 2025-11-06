Detuvieron a tres sujetos y secuestraron 12 asnos

Efectivos del Destacamento Lote 8 y la Subcomisaría María Cristina aprehendieron a tres hombres y secuestraron 12 asnos transportados sin documentación y en condiciones de maltrato animal.

La intervención se concretó este jueves último de madrugada, en el marco de un operativo preventivo diagramado por la Jefatura de la Unidad Regional Nueve (UR-9) que se realizó en forma conjunta entre el personal del Destacamento Lote 8 y la Subcomisaría María Cristina.

Mientras los uniformados patrullaban la zona limítrofe con la localidad salteña de Pozo El Mulato, interceptaron un camión Ford F-4.000 que transportaba 12 asnos sin marca alguna.

Durante la verificación, se constató que varios de los animales presentaban lesiones visibles en garrones, hocico y cabeza, además de signos de desnutrición.

El conductor y propietario del vehículo, un hombre de 49 años domiciliado en Pozo El Mulato (Salta), estaba acompañado por otros dos hombres de 32 y 38 años.

Los tres fueron demorados y trasladados a la dependencia policial, donde se iniciaron las actuaciones judiciales por daño e infracción a la Ley de Protección Animal Nº 14.346, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas.