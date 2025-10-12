Detuvieron a un abigeo y secuestraron carne vacuna

Efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), Delegación Loma Senés, aprehendieron a un sujeto de 36 años y secuestraron 85 kilos de carne, teléfono celular, ensillado y un serrucho, tras un allanamiento en la Colonia Cabo 1° Noroña.

Un hombre denunció la sustracción de animales vacunos de su campo, ubicado en la mencionada colonia.

De inmediato se iniciaron las averiguaciones y los policías establecieron que un sujeto vendía productos cárnicos sin tener los registros de faena en dependencias policiales.

Los datos obtenidos fueron puestos a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno, que ordenó allanar un establecimiento ganadero.

Durante la requisa detuvieron al presunto autor, secuestraron un teléfono celular, 85 kilos de carne, un serrucho, balanza, machete y un ensillado.

También se constató en el patio la incineración de cuero con claras intenciones de ocultar la actividad ilícita.

El detenido y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.