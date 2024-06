Detuvieron a un argentino buscado por Interpol acusado de cometer estafas millonarias

Un argentino de 47 años que era buscado intensamente por Interpol por cometer estafas millonarias fue detenido en las últimas horas luego de haber sido descubierto en California, Estados Unidos, donde estaba radicado hace varios meses. Entre las acusaciones que pesaban en su contra, también le adjudicaban haber realizado lavado de activos y de intermediación financiera no autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El sospechoso fue identificado como Máximo Roberto Witte y era vecino de la localidad de Olivos, del partido bonaerense de Vicente López. Sin embargo, desde hace tiempo se encontraba instalado en la ciudad de Venice, en la que fue arrestado en el marco de una investigación que había tomado trascendencia internacional, según supo Infobae.

La noticia de su aprehensión la informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina a través de un comunicado, en el cual se explayaron acerca de las causas que habían motivado la orden de captura internacional y la activación del alerta roja, que hace que el resto de los países reciban la advertencia sobre la posible presencia del prófugo en sus territorios.

De acuerdo al documento emitido por el organismo nacional, el caso de Witte se originó a partir de una denuncia que llegó a la Aduana argentina sobre un esquema “Ponzi” de estafa piramidal presuntamente montado por el argentino.

Las estafas de las cuales se lo acusan al argentino habrían sido concretadas entre los años 2015 y 2022, momento en el que acusado se fugó a Estados Unidos. En consecuencia, la Aduana trasladó la denuncia a la Justicia, tomando intervención el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del doctor Pablo Yadarola. Este avanzó en la investigación de los hechos denunciados y procedió a recabar las pruebas suficientes para solicitar su detención.

Entre estas, se tomó declaración a los damnificados, que habrían sido al menos 50 personas. Dentro de este medio centenar había decenas de amigos y familiares suyos, de acuerdo a lo constatado por la Justicia. “Aparentemente, con falsas promesas a su círculo íntimo (incluyendo tanto a amigos como familiares), Witte habría ofrecido tasas de interés muy superiores a las del mercado, operando por fuera del sistema bancario”, señaló la AFIP en el texto en el que notificaron el caso y la detención.

Asimismo, según precisó el Fisco, se cree que Witte también habría apelado al mercado de criptomonedas para lavar activos por un monto de unos 10 millones de dólares. De acuerdo al proceso investigativo, esto lo hizo con el objetivo de no dejar ningún rastro de sus movimientos y eliminar cualquier tipo de vinculación con su origen.

Cuando los indicios contra el sospechoso eran contundentes, el juez Yadarola tomó la decisión de emitir la orden de captura internacional e Interpol procedió a la emisión de una notificación con los datos y fotos del argentino a fin de que las autoridades extranjeras lograran su detención.

La posibilidad de que estuviera en el exterior también surgió dado que, según la AFIP, Witte posee pasaporte alemán y habría solicitado su deportación a dicho país. Sin embargo, la justicia argentina libró un exhorto solicitando al juez competente en Estados Unidos la extradición de Witte, para someterlo a la jurisdicción argentina por los hechos investigados.

Finalmente, fue desde el estado norteamericano de California de dónde llegó el aviso de que el sospechoso había sido visualizado y posteriormente detenido. En la actualidad está alojado en el Desert View Correctional Facility. Según adelantaron, los delitos por los que está acusado Witte prevén penas máximas de prisión de 6, 10 y 4 años. Estas son por estafas, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada por el BCA, respectivamente.