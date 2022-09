Detuvieron a un ex integrante de la fuerza federal que estaría implicado en un hecho delictivo ocurrido en Córdoba

Compartir

En abril de este año la policía de la provincia de Formosa, recuperó un automóvil que registraba pedido de secuestro de la provincia de Córdoba, el cual fue trasladado hasta esa ciudad.

En continuidad de las tareas investigativas, integrantes de la fuerza provincial procedieron a la detención de un ex integrante de la fuerza federal, mientras que efectivos de investigaciones de la Policía de Córdoba de manera conjunta con integrantes del Departamento Informaciones Policiales y la Sección Motorizada Alacrán realizaron un allanamiento en la casa del sujeto.

El 3 de abril del corriente año, efectivos de la Sección Motorizada Alacrán dependientes del Comando Radioeléctrico Policial, frente a la manzana 305 del barrio El Mistol de esta ciudad procedieron al secuestro de un automóvil marca HONDA, modelo FIT 5 puertas, el cual fue cursado a la base de Informática de la Policía, arrojando como resultado que registraba pedido de secuestro de la Provincia de Córdoba.

Los investigadores se comunicaron con el Jefe del Departamento Antisecuestro de la Policía de Córdoba, quien confirmo que efectivamente dicho vehículo registraba pedido de secuestro tras un sonado caso de Abuso Sexual con Acceso Carnal ocurrido en esa provincia que en su momento demandó la realización de 30 allanamientos en Córdoba y Santa Fe hasta lograr la aprehensión del imputado.

Es así que procedieron al secuestro del automóvil en cuestión, previa documentación por personal de policía científica, para luego ser trasladado a la sede policial e informado al Juzgado interviniente.

Por ello, el pasado 9 de junio conforme lo ordenado por la Oficina de Fiscales Área Asuntos Complejos Fiscalía de Tercer Turno San Francisco Provincia de Córdoba, efectivos hicieron entrega del vehículo secuestrado a una comisión Policial para de ser trasladado hasta San Francisco Provincia de Córdoba, a los fines de poner a disposición de la Fiscalía interviniente.

Es así que, en continuidad de las tareas investigativas realizadas por integrantes del Departamento Informaciones Policiales de manera conjunta con la Sección Motorizada Alacrán, tomaron conocimiento a través de efectivos de Investigaciones de la Policía de Córdoba, que en esta ciudad capital se encuentra residiendo un ex integrante de la fuerza federal, que estaría implicado en el hecho, por lo que montaron una discreta vigilancia y durante la mañana del martes último, procedieron a la detención del sujeto en cuestión, un ex integrante de la fuerza federal involucrado.

Mientras que policías de la ciudad de Córdoba de manera conjunta con integrantes del Departamento Informaciones Policiales y de la Sección Motorizada Alacrán allanaron la casa del sujeto, ubicado en el barrio Liborsi de esta ciudad, donde secuestraron objetos de interés en la investigación.

