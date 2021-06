Detuvieron a un hombre con “tumbera” y cuchillo durante un allanamiento en el barrio Virgen del Carmen

Compartir

Linkedin Print

Con intervención de la justicia, la Policía detuvo a un hombre tras un allanamiento en el barrio Virgen del Carmen donde se secuestró un arma de fabricación cacera “tumbera” y un cuchillo. La persona estaría involucrada en un hecho de atentado y resistencia contra la autoridad con el uso de arma, además de no respetar el protocolo sanitario.

El hecho se registró el miércoles pasado alrededor de las 23 horas en circunstancias que los efectivos de la Subcomisaría Puente Uriburu llevaban a cabo tareas preventivas por el barrio Virgen del Carmen de esta ciudad, momento en el que observaron a un hombre inmediaciones al Centro de Salud, quien al ser identificado no pudo justificar su permanencia en la vía pública, además de no contar con permiso de circulación por la pandemia COVID -19, pero esta persona lejos de entender la importancia de cumplir con el potoco sanitario, extrajo un cuchillo con el cual intentó lesionar a los uniformados corriendo unos 200 metros para ingresar a su domicilio donde continúo sus insultos hacia la policía apuntando además con un arma de fuego cacera “tumbera”.

A fin de evitar víctimas que lamentar se confeccionaron las actuaciones procesales y se solicitó a la justicia la orden de allanamiento para el domicilio de ésta persona, diligencia autorizada éste lunes, por lo que alrededor de las 15:30 horas, efectivos de la Subcomisaria junto a los peritos de la Policía Científica cumplieron con el mandato judicial y procedieron a la aprehensión del encartado como así también el secuestro del arma de fuego de fabricación cacera y un cuchillo, elementos que fueron puestos al igual que el sospechoso a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de Formosa.

Compartir

Linkedin Print