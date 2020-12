Detuvieron a un hombre de 65 años que abusaba de su hijo de tres y difundía videos online

Compartir

Un hombre de 65 años que abusaba de su hijo de tres años y luego subía videos a la web fue detenido durante un allanamiento en su vivienda del barrio porteño de Mataderos este viernes. La investigación se origíno gracias a reportes remitidos desde Estados Unidos al Ministerio Público Fiscal porteño, informó ese organismo.

En los reportes, enviados por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos, se informaba que un usuario tenía en su poder imágenes de abusos sexual infantil hacia un niño de aproximadamente tres años. Otras pistas sugerían que se trataba de un nene argentino.

La Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, a cargo de Daniela Dupuy solicitó informes a las empresas sobre las direcciones IP, conexiones, plataformas y correos electrónicos asociados al usuario, para poder localizarlo.

A partir de la información recolectada se pudo identificar al autor, que se correspondía con un hombre de 65 años que vivía en el barrio de Mataderos.

La orden de detención y el allanamiento emitida por el Juzgado 19, a cargo de Carlos Aostri, fue concretada por efectivos de la División Ciberdelitos contra la Infancia, la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales.

En el allanamiento se secuestraron además dispositivos electrónicos para ser peritados e incorporados a la causa.

La investigación también permitió establecer que el nene vivía con su madre en un departamento del barrio de Almagro y se encuentra separada del padre, que esporádicamente lo visitaba.

Dupuy imputó al hombre por “distribución; tenencia con fines de distribución; producción (de material de abuso sexual infantil) y abuso sexual infantil agravado por el vínculo”.

Otras causas iniciadas en

la Argentina gracias al NCMEC

No es la primera vez que el National Center for Missing & Exploited Children alerta a las autoridades de un caso de abuso infantil en el país. Un informe del centro estadounidense sobre una red pedófila dio lugar a allanamientos a 17 viviendas en la Ciudad de Buenos Aires y el partido bonaerense de Bahía Blanca a fines de octubre y principios de noviembre por explotación sexual y comercial de niños y niñas a través de la distribución de imágenes.

Operativos además se concretaron en forma simultánea en otras ciudades de Panamá, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Brasil y Paraguay.

Los integrantes de la red fueron investigados por compartir imágenes o videos con contenido de abuso sexual infantil a través de redes P2P (peer to peer) como eMule o BitTorrent donde cada usuario desempeña funciones de servidor y de cliente, porque otros pueden descargar archivos de sus computadoras.

