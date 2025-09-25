Detuvieron a un hombre en El Colorado y recuperaron una moto y tubos de gas

Vecinos del barrio Mitre alertaron a la Policía sobre un sujeto que ofrecía objetos de dudosa procedencia. Tras un operativo, fue detenido y los bienes secuestrados.

Un hombre fue detenido en la localidad de El Colorado acusado de tener en su poder una motocicleta y dos tubos de gas de dudosa procedencia. La intervención policial se produjo gracias a la colaboración de vecinos del barrio Mitre, quienes alertaron sobre la situación.

El hecho ocurrió el domingo por la noche, cuando los habitantes del sector advirtieron que un sujeto ofrecía a la venta diversos elementos en condiciones sospechosas. Ante esta situación, dieron aviso inmediato a la Comisaría local.

Con la denuncia, los efectivos iniciaron las tareas investigativas y rápidamente lograron identificar al sospechoso. Al advertir la presencia policial, el hombre intentó huir, aunque fue alcanzado a pocos metros y reducido por los uniformados.

En el procedimiento se secuestraron una motocicleta y dos tubos de gas, bienes que fueron trasladados a la dependencia policial como parte de las actuaciones judiciales.

El detenido fue notificado de su situación procesal y quedó alojado en una de las celdas de la Comisaría El Colorado, a disposición de la Justicia provincial.