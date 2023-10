Detuvieron a un hombre por publicar amenazas antisemitas: llamó a matar niños en una escuela judía

Un hombre de 34 años fue detenido en el barrio porteño de Villa, acusado de publicar amenazas violentas contra la comunidad judía, a través de la red social “4chan”. En sus mensajes, el acusado llamó a matar niños en las escuelas judías y a asesinar integrantes de esa colectividad “al azar”.

Fuentes oficiales informaron a Infobae que la detención fue realizada por agentes del Departamento Unidad Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales, luego de recibir información por parte del FBI de Estados Unidos. La investigación para dar con el sospechoso fue liderada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº10, a cargo del juez. Julián Daniel Ercolini, ante la Secretaría Nº20, de Fernando Carlos D. Pascual.

El arresto se concretó luego de un operativo que incluyó dos allanamientos: uno en la calle Pacheco y el otro en la calle Nahuel Huapi. Ambos lugares se encuentran ubicados a pocas cuadras de distancia. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, la investigación fue iniciada por expertos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, a partir de la comunicación recibida por parte del organismo de investigaciones estadounidense.

Los mensajes escrito por el sospechoso, tal como indicaron, estuvieron cargados de un gran nivel de violencia. “Necesitamos iniciar un movimiento. Si los judíos te despiden de tu trabajo, entonces matas a judíos al azar. Si me despiden de mi trabajo, iré a una escuela judía y mataré a tiros a la mayor cantidad de niños que pueda. Deberíamos luchar contra el terrorismo con terror, siempre teniendo en cuenta que podemos ganar totalmente una guerra de desgaste contra el ZOG”, escribió el hombre en la red social, el pasado 24 de octubre.

Los detectives finalmente identificaron al usuario y luego de realizar distintas tareas investigativas, lograron dar con el paradero del sospechoso y lo detuvieron. En los allanamientos, secuestraron diversos aparatos electrónicos de valor para la causa. En la calle Nahuel Huapi incautaron Una notebook, un módem y tres discos externos. Del otro domicilio, donde fue arrestado el antisemita, los agentes federales se llevaron un teléfono celular.

Otro detenido por amenazas antisemitas

La semana pasada, un hombre de 50 años, fue detenido en San Isidro, acusado de publicar amenazas contra la comunidad judía en la red social X, en medio de reivindicaciones a Hamas y Hezbollah. El sospechoso fue capturado por agentes del mismo Departamento de la Policía Federal, mientras circulaba en su camioneta. Dentro del vehículo, según informaron fuentes policiales a Infobae, incautaron varias armas blancas y un rifle de aire comprimido.

La investigación, que estuvo a cargo del juez Ariel Lijo, se inició el pasado 12 de octubre tras una denuncia hecha por la DAIA, que aportó la cuenta del acusado. Rápidamente, el juzgado, en cooperación con el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA, pudo identificar al usuario en X.

Con este primer dato, la investigación se profundizó aún más y luego de elaborar una serie de perfilamientos, análisis de redes y antenas, intervenir teléfonos y distintos seguimientos lograron finalmente dar con el paradero del sospechoso e identificar el auto en el que se movilizaba, en la localidad de San Isidro.

Luego de revisar la camioneta -una Fiat Fiorino de color rojo- los agentes hallaron diez municiones calibre 9mm, cuatro navajas, tres cuchillas, el arma de aire comprimido con diez garrafas de aire comprimido y 123 balines.

También contaba con una mira de rifle, un equipo de comunicación, un par de binoculares y un detector de radar. Al parecer, no era ningún improvisado.

También secuestraron dos teléfonos celulares, dos pendrives, una credencial de conductor náutico, cinco caños color dorado que contienen en la parte superior un tornillo, una tarjeta sube y más documentación. Según registros comerciales, Hernán F.C se dedica a la construcción.

El domicilio del hombre también fue allanado, con el aval del juez Lijo, quien finalmente resolvió detener al sospechoso y aprobar el secuestro de todos los elementos que se encontraron, incluida la camioneta Fiat roja.

Amenazas en medio del conflicto en Medio Oriente

Esta detención de se dio menos de un día después de que el propio juez Lijo ordenara la detención de un joven, acusado que ser el autor de las amenazas recibidas el miércoles por mail en las embajadas de Estados Unidos e Israel en la Argentina, en medio de la tensión global desatada por los ataques terroristas de Hamas en Medio Oriente.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el jefe de seguridad del edificio israelí, ubicado en Avenida de Mayo al 700, precisó que recibieron un correo electrónico con un mensaje intimidante que decía: “Bomba Embajada Judíos los vamos a matar a todos”. La Policía de la Ciudad montó un operativo especial en la zona junto a la Policía Federal. Los empleados del lugar fueron evacuados. El resultado del chequeo fue negativo. No se encontraron explosivos.

Lo mismo ocurrió en el caso de la Embajada estadounidense, ubicada en Colombia y Cerviño, barrio de Palermo. El jefe del área de seguridad de la dependencia diplomática aseguró a la Policía de la Ciudad que recibió un mail con una intimidación que detallaba un posible atentado con un explosivo. La PFA también trabaja en el lugar y se solicitó la presencia de un escuadrón antibombas. Sin embargo, no se realizó una evacuación en el lugar.

El Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina se presentó en el lugar. El resultado del chequeo también fue negativo, tal como en la Embajada israelí.

Asistido por el defensor oficial Juan Hermida, el joven negó haber sido el autor de los mails amenazantes y afirmó que hace unos meses le hackearon el Facebook. Alguien creó una cuenta similar a la suya con su foto. Fue entonces que en su cuenta original comunicó: “Me hackearon”. No descarta que del mismo modo que le crearon una cuenta “melliza” de Facebook le hayan creado cuentas de mails similares a la suya en la que incluyeron su nombre y apellido. También dijo que cree que algún vecino lo puso en esta situación “porque somos de compartir el wifi”.