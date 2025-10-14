Detuvieron a un hombre por usurpar una vivienda en el barrio Virgen del Carmen

Un conflicto por la propiedad de una vivienda terminó con la aprehensión de un hombre de 46 años, durante un procedimiento encabezado por efectivos de la Subcomisaría Puente Uriburu, en el marco de una causa judicial por “Usurpación de Inmueble”. El hecho tuvo lugar en una casa ubicada en la manzana 50 del Lote Rural 200 del barrio Virgen del Carmen, de esta capital.

De acuerdo con la información policial, el conflicto entre las partes se originó tiempo atrás, cuando un hombre y una mujer —ambos con representación legal— denunciaron mutuamente la disputa por la titularidad de la propiedad. En su momento, ambos habían presentado documentación ante las autoridades judiciales.

Sin embargo, días después, la mujer se ausentó del domicilio y, al regresar, constató que el hombre había instalado un sistema de seguridad en el portón de acceso, impidiéndole el ingreso a la vivienda. Ante esta situación, ambos volvieron a radicar denuncias en sede judicial, lo que derivó en la intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, a cargo del doctor Rubén Darío Spessot, quien ordenó el allanamiento del inmueble.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Subcomisaría Puente Uriburu, con la colaboración del personal del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR) y de la Dirección General de Policía Científica.

Durante el operativo, los uniformados fueron recibidos por el hombre, quien se negó a colaborar con las autoridades. Ante la resistencia, los policías utilizaron un elemento idóneo para abrir el portón y así cumplir con la medida dispuesta por el magistrado.

En el interior del inmueble, se procedió a la detención del sujeto y al restablecimiento de la mujer en la vivienda, conforme lo dispuesto por el juzgado interviniente. En el lugar también se encontraban el padre y el hijo del encausado, quienes se retiraron una vez finalizadas las diligencias.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial, donde fue notificado de su situación procesal y de las medidas judiciales dispuestas en su contra. Finalmente, recuperó su libertad, quedando a disposición de la Justicia provincial, que continúa con la investigación del caso.