Detuvieron a un hombre que evadió un control policial

Integrantes de la Delegación Clorinda de la Dirección Policía Seguridad Vial atraparon a un hombre alcoholizado, que evadió un control vial ubicado en la Ruta Nacional N° 86 y secuestraron la camioneta Chevrolet S-10 en la que se desplazaba.

El procedimiento de captura se concretó en la madrugada del domingo último, durante tareas de control y regulación vial sobre la Ruta Nacional N° 86, a la altura del kilómetro 1.296.

Durante ese trabajo, fueron alertados que el conductor de la mencionada camioneta evadió a elevada velocidad un puesto de control anterior ubicado también sobre la Ruta 86.

De inmediato, y con las precauciones del caso, los policías observaron el vehículo y detuvieron la marcha del conductor.

Una vez identificado, se le realizó la prueba de alcohotest al chofer, que arrojó positivo con 1,55 g/l de alcohol en sangre.

Efectivos de la Comisaría jurisdiccional fueron hasta el lugar y trasladaron al conductor y el rodado hasta la dependencia policial.

Por el caso, se inició una causa contravencional, con intervención de la Justicia provincial.