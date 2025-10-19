Detuvieron a un hombre tras agredir y amenazar de muerte a mujer

Efectivos de la Subcomisaría Puente Uriburu detuvieron a un sujeto que agredió físicamente a una mujer de 33 años y secuestraron un arma de fuego con el que la amenazó de muerte, en el barrio Villa Lorena de esta ciudad.

La víctima denunció que el miércoles, su pareja tuvo un inconveniente con un individuo y al intentar interferir recibió un golpe en el sector del abdomen, luego se retiró de la vivienda y regresó con un arma de fuego tipo revólver con el cual la amenazó.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Amenaza con el uso de arma de fuego en contexto de violencia Intrafamiliar”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Después, en la mañana del sábado, los uniformados detuvieron al agresor y secuestraron un revólver calibre 22 largo, que resulta de interés en la causa.

Detenido y secuestro fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincia.