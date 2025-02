Detuvieron a un hombre y dos menores de edad sin documentos en un posible caso de trata de personas

El miércoles, durante un control de ruta realizado por el personal del puesto «Docente Argentino», ubicado en la Ruta Nacional 86 y dependiente del Escuadrón 16 «Clorinda» de Gendarmería Nacional, se detuvo un vehículo tipo remis con un hombre de nacionalidad paraguaya y dos menores, uno argentino y otro paraguayo, quienes no poseían documentación migratoria.

Las autoridades comenzaron a sospechar de un posible caso de trata de personas al detectar que, mientras el adulto tenía movimientos migratorios registrados, los menores no contaban con documentación que acreditara su identidad ni su situación migratoria. Además, durante el interrogatorio, el hombre adulto presentó constantes contradicciones en sus respuestas.

El detenido alegó que los menores habían cruzado la frontera por un paso no habilitado y que su destino final era la localidad de Laguna Naineck, en la provincia de Formosa. Ante la falta de documentación en los menores y las incoherencias en la declaración del adulto, las autoridades decidieron activar el protocolo contra la trata de personas.

Al contactar con el Juzgado Federal N° 1 y la Fiscalía Federal N° 1 de Formosa, se ordenó la intervención del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas del NEA. Los menores fueron trasladados a un hogar de residencia en la ciudad de Formosa, donde recibirán protección y resguardo. Por su parte, el ciudadano mayor de edad fue detenido y puesto a disposición del magistrado interviniente.

Este procedimiento resalta el trabajo de prevención de la trata de personas en las rutas del país y la importancia de los controles migratorios en las zonas fronterizas para proteger a los menores de situaciones de vulnerabilidad.