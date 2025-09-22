Detuvieron a un hombre y secuestraron una motocicleta

Un trabajo coordinado entre el Departamento Informaciones Policiales 8 de Octubre y la Delegación de Ibarreta permitió esclarecer un caso de “retención indebida” y recuperar una motocicleta que había sido denunciada como sustraída en la Comisaría Seccional Quinta de la ciudad capital.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una mujer, quien manifestó que había dejado su motocicleta en un taller del barrio Eva Perón para su reparación, y al pasar los días, no obtuvo respuesta por parte del responsable.

Posteriormente, se estableció que el hombre trasladó el rodado hasta la localidad de Ibarreta, donde lo comercializó sin autorización de su propietaria.

Con los datos obtenidos, los investigadores realizaron un seguimiento de las actividades del sujeto, por el que establecieron que había regresado a esta ciudad, donde finalmente fue detenido en la vía pública y puesto a disposición de la Justicia.

En tanto, personal de la Delegación de Informaciones de Ibarreta logró ubicar la motocicleta, que había sido adquirida de buena fe por un vecino, quien colaboró con la entrega voluntaria del rodado, que fue secuestrado bajo formalidades legales.

A través del trabajo articulado entre las distintas dependencias policiales, el hecho fue esclarecido en su totalidad. Finalmente, la motocicleta fue restituida a la damnificada y se labraron las actuaciones procesales correspondientes.