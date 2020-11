Detuvieron a un joven que mantuvo de rehén a su expareja y la amenazó con un machete

Compartir

Un dramático momento se vivió este lunes en una estación de servicio de la localidad bonaerense de Florencio Varela, a plena luz del día y delante de una gran cantidad de testigos. Un hombre tomó de rehén a su expareja y amenazó con matarla con un machete.

En pocos minutos se desató una locura. El agresor arrastraba a la mujer del cuello con un brazo y en la otra mano sostenía el arma de 50 cm de largo, mientras un grupo de personas que pasaba por el lugar iba rodeándolo con la intención de evitar una tragedia.

“Fue una situación horrible”, dijo a Noticiero 13 Joel, un empleado de la YPF ubicada en la Ruta 53 y la calle 140 de la zona de La Capilla donde se produjo el hecho. “Era horario pico y estaba lleno de gente”, agregó. La policía no tardó tampoco en llegar al lugar e intentar dialogar con el sujeto para que se entregara, pero el hombre se negaba a entrar en razón.

En medio de la tensa negociación, lo insólito fue que la víctima, una joven de 29 años, pedía a gritos que no le hicieran nada a su captor, decía que tenía problemas psicológicos y que no había tomado la medicación.

“No habrá durado más de 6 minutos todo”, arriesgó el testigo, que de todas formas aclaró que se le hicieron eternos. “Pensé que la iba a matar, se lo veía bastante perdido”, sostuvo al recordarlo. Finalmente, relató, unos “18 policías y al menos 3 patrulleros” de la comisaría 5ta. de esa localidad fueron necesarios para poder reducir al atacante y rescatar ilesa a la mujer.

El joven, de 21 años, fue trasladado a la seccional y se le abrió una causa bajo la carátula de “amenazas”. En tanto, la mujer agredida, recibió contención psicológica en el lugar pero no resultó herida.

En Argentina, cada nueve días un hombre asesina a una niña, adolescente o joven, reveló un informe de la Corte Suprema sustentado en fallos judiciales de los años 2017, 2018 y 2019, que identificó 119 femicidios de mujeres menores de 20 años.

Entre el 2017 y el 2019, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) consignó que 119 niñas, adolescentes y jóvenes menores de 20 años fueron víctimas de femicidio, lo que equivale a decir “que se comete el femicidio de una mujer cis menor de 20 años cada 9,2 días”, señaló la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte en un informe.

Del total de víctimas, el 34 % eran menores de 12 años, el 40 % tenían entre 13 y 17 años, y el 26 %, entre 18 y 19.

La mayoría de las niñas menores de 14 años fueron asesinadas por sus padres o padrastros (58%) y por otro familiar (13%)

