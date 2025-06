Detuvieron a un Policía federal acusado de cometer un ataque de la mafia china en Mercedes

Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) fue detenido este jueves acusado de abuso de arma agravado, amenazas agravadas y coacción agravada bajo la modalidad conocida como “mafia china”. El arresto se realizó durante un allanamiento ordenado por la UFI N° 4 de Mercedes, a cargo del fiscal Masson. Lo llevó a cabo personal de la DDI Luján en el marco de una investigación sobre el ataque ocurrido a fines de mayo.

El hecho que dio inicio a la causa ocurrió en un supermercado ubicado en la intersección de las calles 12, entre 31 y 33, en la ciudad de Mercedes, y tuvo como víctima a una mujer de nacionalidad china, de 32 años, quien resultó el blanco del ataque ocurrido mientras ella trabajaba como cajera del local.

Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar, cuyas imágenes encabezan esta nota. En el video, que data del 20 de mayo, se ve cómo un hombre armado y encapuchado ingresó al supermercado, efectuó un disparo hacia el sector de cajas y dejó una nota con amenazas escritas en chino.

Según se comprobó en la investigación luego, la carta traducida al español decía: “El Jefe se comunicará por WeChat de inmediato, de lo contrario serás responsable de las consecuencias. Solo te estoy dando una pequeña advertencia hoy”, rezaba el mensaje.

Tras el ataque, el sospechoso escapó en un Ford Fiesta de color gris, el cual fue identificado tras la denuncia de la víctima, que dio inicio a una investigación para esclarecer lo sucedido.

Fue a partir del análisis de cámaras de seguridad y otras tareas de rigor que personal de la DDI Luján identificó el vehículo y logró determinar la identidad del presunto autor: H.A.G., de 27 años, quien se desempeñaba activamente como agente de la Superintendencia de Seguridad y Custodia de la Policía Federal Argentina (PFA).

En consecuencia, el fiscal Masson solicitó una orden de allanamiento y detención que este jueves fue autorizada por un juez. Con luz verde para proceder, efectivos policiales irrumpieron en la vivienda localizada en la calle Hernandarias al 2800, en la localidad de Remedios de Escalada.

Allí, los agentes lograron arrestar al sospechoso y secuestrar diversos elementos de interés para la causa. Entre ellos encontraron e incautaron había tres teléfonos celulares, tres pistolas Bersa Thunder calibre 9 mm pertenecientes a familiares del sospechoso —también efectivos de la PFA—, cuatro cargadores, 62 cartuchos intactos del mismo calibre, prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ataque y el Ford Fiesta gris mencionado en la investigación.

La causa sigue en manos de la fiscalía de Mercedes, que busca determinar si el accionar del imputado tiene relación con otras extorsiones vinculadas a la denominada “mafia china” en comercios del conurbano bonaerense.

El caso de Yucheng Chen,

asesinado en 2023

por la mafia china

Yucheng Chen, oriundo de China, fue muerto de un tiro en el cráneo el 2 de julio de 2023. El crimen ocurrió frente a su mercadito, ubicado sobre la calle Pichincha, en el barrio porteño de Balvanera, cuando estaba acompañado por su mujer y su hija menor de edad.

El asesino mató a Yucheng a quemarropa. Se paró frente a su blanco a menos de un metro de distancia. Su mujer fue quien llamó al 911 tras el ataque. El hombre fue trasladado al hospital Ramos Mejía, donde se determinó que había sufrido la muerte cerebral. Falleció 48 horas después.

Su asesino escapó. El sicario, que llegó al lugar a bordo de una camioneta Kia Sportage, enfrentó a Yucheng a cara descubierta. Lo ejecutó en plena calle y siguió a pie, para descartar el arma, un revolver Smith and Wesson, en una boca de tormenta de la calle Matheu. Sin embargo, no fue muy discreto en su descarte.

Yucheng, por su parte, tenía otra vida además del mercadito. Era un prestamista de poca monta, aseguran fuentes que suelen encender la radio del hampa. Ya le habían disparado en otra ocasión. Dos meses antes de ser ejecutado, un sicario intentó matarlo a tiros desde una moto mientras viajaba a bordo de un auto de una aplicación.

El caso fue investigado por el fiscal Santiago Marquevich, en ese entonces a cargo de la Fiscalía N°15, cabeza de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada de la Procuración, con el secretario Emiliano Beola. Hubo detenidos poco después, entre ellos, el supuesto pistolero, Jeremías Cardozo, un lumpen de la zona oeste que ya había sido condenado en Mercedes por hechos de violencia, lejos del perfil de un asesino profesional. También, cayeron sus presuntos cómplices, Marcos Soruco, María Andrea Roldán y Cristian Gabriel Rojas.

Casi tres años después del crimen de Yucheng, los cuatro fueron condenados a prisión perpetua por el Tribunal N°21, con una acusación a cargo del fiscal Fernando Fiszer, por el delito de homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas, promesa remuneratoria y cometido con un arma de fuego

Los autores ideológicos del hecho, los que ordenaron la muerte de Yucheng, todavía no fueron identificados.