Detuvieron a un soldado del Ejército en Gualeguaychú acusado de violar a una compañera

Una integrante del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado N° 2 de Entre Ríos denunció haber sido víctima de un abuso sexual, cometido por un compañero, a quien acusó por haberse aprovechado de ella en la zona de las duchas del lugar. El caso surge a meses del escándalo desatado en la misma unidad del Ejército, por el que el ex jefe del Escuadrón fue sentenciado con prisión preventiva por encubrimiento.

Según confiaron fuentes de la causa a Infobae, el hecho fue reportado a las autoridades el pasado 24 de abril, cuando la mujer de 23 años relató lo sucedido y nombró a un guardia en la Unidad Fiscal Federal de Gualeguaychú como el responsable de la violación.

Esta habría sucedido durante el mes de febrero. Más precisamente durante el turno de guardia llevado a cabo entre las seis de la mañana del día 12/2 y el mismo horario del día siguiente, según dijo la joven en su declaración.

Fue en medio de las dos jornadas que ambos compartieron cuando ocurrió el hecho expresado por la denunciante, quien se acercó a la Fiscalía a contar lo sucedido acompañada por el propio jefe de la unidad, el mayor Tomás de Vergara.

De acuerdo lo relatado por la mujer, el hecho tuvo lugar en el sector de las duchas del edificio, donde el soldado la abordó. Estas se encuentran ubicadas donde está el gimnasio. “Pese al pedido de la joven para que deponga su conducta, la violentó sexualmente poniendo en riesgo su salud”, agregó el medio local Radio 2820.

Poco tiempo después del delito, esta versión comenzó a propagarse entre los pasillos del escuadrón. En consecuencia, el apuntado por el abuso solicitó la baja de la fuerza.

A partir de la denuncia se dio inicio a una investigación, cuya instrucción penal fue delegada por el juez federal Hernán Viri a la fiscalía a cargo de Pedro Rebollo. Desde su intervención, se solicitaron informes al Ejército Argentino, se citaron testigos para que declararan en el marco de la causa y se ordenó una inspección en el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada Nº2, la cual se llevó a cabo este jueves por la mañana.

Junto a este procedimiento, también se concretó un allanamiento en la vivienda del acusado. Y fue tras este operativo que el hombre quedó detenido. Según informaron a este medio, el sospechoso será indagado este viernes.

El hecho trascendido en las últimas horas se suma a las otras tres denuncias previas de soldadas voluntarias que también afirmaron haber sido víctimas de abuso sexual en el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2 de Entre Ríos.

Las mismas se conocieron a principios del año pasado y a fines de junio las juezas Cintia Gómez y Beatriz Aranguren decidieron darle prisión preventiva al ex jefe del edificio, acusado por el delito de encubrimiento.

La investigación que se inició el 20 de enero del 2021, también está a cargo del fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo y tuvo el ultimátum del juez federal, Hernán Viri, quien señaló al teniente coronel Candotti como autor del “encubrimiento agravado por su condición de funcionario público y falso testimonio”.

Además, acusó al imputado de ser cómplice y ayudar a un suboficial a eludir la investigación, haciendo desaparecer y alterando pruebas relevantes a la causa inicial, un abuso ejecutado por Víctor Hugo Mercado. Además de no denunciar los delitos de tres investigaciones que se llevan adelante hace tiempo.

También se ratificó en segunda instancia la decisión que lo había considerado partícipe necesario de “lesiones psicológicas agravadas por haberse llevado adelante con violencia de género”.

Por su parte, el juez Mateo Busaniche votó por confirmar el delito de encubrimiento, pero consideró que debía dictarse la falta de mérito en cuanto a su responsabilidad en las lesiones, postura que quedó en minoría.