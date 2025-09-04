Detuvieron a un sujeto armado con una pistola

Efectivos de la Zona Seis del Comando Radioeléctrico Policial aprehendieron a un hombre, secuestraron una pistola calibre nueve milímetros, con cargador, dos cartuchos y un automóvil Volkswagen Gol, en el barrio La Nueva Italia de la ciudad de Formosa.

El procedimiento ocurrió el lunes último, alrededor de las 18:30 horas, cuando los policías realizaban recorridas preventivas por la avenida Néstor Kirchner y calle Milán.

Durante esa actividad, notaron que un sujeto ocultó un objeto entre sus prendas de vestir y durante el cacheo de seguridad hallaron el arma de fuego, con cargador, más dos cartuchos, sin documentaciones para la tenencia ni portación.

También se halló un Volkswagen Gol en las inmediaciones, que pertenece al hombre, que fue requisado por integrantes de la Subcomisaría Puente Uriburu por orden del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Durante la inspección se secuestró un teléfono celular, dinero, documentación del vehículo y objetos varios.

Según el informe técnico, el chasis, motor y sticker del vehículo son originales y no se observaron irregularidades, todo documentado por personal de la Delegación Policía Científica.

Los secuestros y el detenido fueron trasladados hasta las dependencias policiales, a disposición de la Justicia provincial.