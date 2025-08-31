Detuvieron a un sujeto que habría arrojado a su pareja por las escaleras

Efectivos de la fuerza provincial aprehendieron a un sujeto, que habría arrojado a su pareja por una escalera y sufrió lesiones graves, por el caso se inició una causa judicial por “Tentativa de Homicidio en contexto de violencia de género” con intervención de la Justicia provincial; ocurrió en avenida Antártida Argentina del barrio Obrero de la ciudad de Formosa.

Este sábado alrededor de las 10:00 horas, integrantes de la Comisaría Seccional Segunda y de la Zona 4 del Comando Radioeléctrico Policial acudieron al requerimiento ingresado a la línea de emergencias gratuitas ECO-911.

Allí observaron a una mujer tendida en el suelo con lesiones, por lo que fue trasladada por personal del SIPEC hasta el Hospital de la Madre y el Niño donde permanece internada con lesiones graves.

De actuaciones se estableció que minutos antes, por cuestiones que se investigan, la pareja de la mujer la habría arrojado por la escalera de la vivienda; de inmediato los policías de la Zona Cuatro detuvieron al sujeto, de 38 años.

En el lugar también se hallaba la hija menor de la víctima por lo que se dio intervención a la línea 102, haciéndose entrega a una vecina en carácter de referente afectivo.

El caso se puso a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia a cargo del Dr. Marcelo Picabea quien direccionó el procedimiento.

El sujeto fue trasladado hasta la dependencia policial donde fue notificado de su situación procesal por una causa judicial por “Tentativa de Homicidio en contexto de violencia de género” y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.