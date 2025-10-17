Detuvieron a un sujeto y recuperaron herramientas robadas en varios barrios de la ciudad

Efectivos de la Comisaría Seccional Sexta detuvieron a un hombre y llevaron a cabo allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad, lo que permitió esclarecer un caso de robo ocurrido días atrás.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo cuando un sujeto ingresó a un galpón utilizando una escalera y sustrajo diversas herramientas y materiales de construcción.

Tras intensas tareas investigativas, la policía logró individualizar al presunto autor y recuperar varios de los bienes sustraídos, con la colaboración de la brigada de investigaciones de la Unidad Regional Uno.

Con los elementos reunidos, el Juzgado de Instrucción y Correccional ordenó allanamientos en diferentes sectores de la ciudad. El primer procedimiento se realizó en la intersección de avenida 12 de Octubre y calle Junín, en el barrio El Quebrachito. Allí se secuestraron una garrafa de gas, cables, discos de corte y varias herramientas de construcción, todas consideradas de interés para la causa. El operativo fue documentado por personal de la Dirección de Policía Científica.

De manera simultánea, se realizó otro allanamiento en una vivienda ubicada en avenida 12 de Octubre y calle Tomás Parkinson, donde también se encontraron elementos relacionados con el hecho.

Todos los objetos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial, mientras que el detenido fue notificado de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial, que continúa con la investigación.