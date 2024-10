Detuvieron a una chica de 18 años por matar a un jubilado para robarle el celular

Corzuela es una localidad chaqueña de algo más de 10 mil personas que está ubicada a unos 240 kilómetros al noreste de Resistencia, la capital provincial. Allí, a uno de los habitantes del barrio Obreros le llamó la atención que no venía a su vecino de 75 años desde el jueves pasado. Por ello, este lunes se acercó a su casa. Lo que vio lo dejó en shock: había un cuerpo tendido en el interior de la vivienda. Tras dar aviso a la Policía, se descubrió que la víctima había sido asesinada: lo mataron solo por un celular y aun habiendo dinero en la propiedad.

La clave del caso fueron las huellas de pisadas con sangre cercanas al cuerpo. En las últimas horas, apresaron a una joven de 18 años por el crimen, explicaron fuentes policiales.

Los datos de los relevamientos a las cámaras de seguridad y el seguimiento al teléfono robado a la víctima fueron cruciales para llegar a la sospechosa. Sin embargo, según las fuentes consultadas, el trabajo con luces forenses sobre el calzado y una campera de la adolescente reveló rastros de sangre y culminaron con la detención.

La trama de esta historia trágica comenzó a desentrañarse el lunes pasado, cuando personal de la Comisaría de Corzuela recibió un alerta de un hombre de 47 años, quien había visto por la ventana de la casa de su vecino que el jubilado estaba tirado en el piso y no respondía. También contó a las autoridades que acudió al lugar porque le pareció extraño no verlo por varios días.

Ante esto, la Fiscalía en turno dispuso que se ingrese a la vivienda de la víctima por la fuerza: los policías abrieron la puerta principal, que se encontraba cerrada con candado, y, al ingresar, notaron que el cadáver tenía una lesión cortante a la altura de la clavícula. También vieron huellas de pisadas en sangre cerca del cuerpo.

Así, personal de la División Criminalística comenzó a trabajar en el caso para capturar al homicida: los peritos secuestraron una sábana con manchas rojas, documentación y 144. 000 pesos en efectivo que el asesino no se había llevado. No había datos del celular de la víctima.

La autopsia realizada en la Morgue Judicial de Charata reveló que el cuerpo presentaba una herida punzo cortante en la carótida izquierda y que la data de muerte era de entre 48 a 72 horas del hallazgo del cuerpo.

El personal de la División Investigaciones Complejas y sus colegas de Metodología Investigativas realizaron, entonces, un relevamiento de las cámaras de seguridad y un mapeo del seguimiento al celular sustraído a la víctima. Así, obtuvieron pistas de quién sería el autor del crimen e iniciaron su búsqueda.

Este martes por la tarde, según se detalló oficialmente, los policías se entrevistaron con una adolescente de 18 años y le pidieron su calzado y una campera en particular: los especialistas del Gabinete Científico los sometieron a las luces forenses y así se detectaron manchas reactivas en ambas prendas. De inmediato, la sospechosa fue detenida, acusada de haber matado al jubilado.

En paralelo, en las últimas horas, un hombre de 37 años se presentó de manera espontánea ante la comisaría y entregó voluntariamente el celular buscado: un equipo de marca Samsung modelo A03.