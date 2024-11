Detuvieron a una mujer por matar a golpes a su recién nacida en General Rodríguez

Una mujer fue detenida en la localidad bonaerense de General Rodríguez acusada de matar a golpes a su beba recién nacida junto a su novio, quien también fue apresado, indicaron fuentes del caso a Infobae. Ambos fueron imputados por homicidio agravado por el vínculo.

El hecho se descubrió en las últimas horas, cuando una mujer de 31 años llegó con la pequeña en brazos, visiblemente golpeada, al hospital Vicente López y Planes. Habían sido trasladadas en una ambulancia del SAME. Según le explicó la madre a los médicos, había elegido tener un parto casero en la casa en la que vivían junto a su pareja y sus otros dos hijos, ubicada en la calle Vengochea, del barrio Saldías.

Al revisar a la beba, los médicos determinaron que había sufrido aplastamiento del cráneo y presentaba moretones por todo su cuerpo. Notaron, a la vez, que aún tenía el cordón umbilical, por lo que estiman que el crimen fue cometido a pocos minutos del nacimiento.

En el sector de Neonatología, el personal detectó que la menor presentaba “lesiones en laringe con sangrado abundante, hematomas en maxilar inferior y zonas de equimosis (moretones)”, detalló Primer Plano Online. A causa de las graves heridas, falleció a poco de ingresar al centro de salud. Los doctores que la asistieron, de inmediato, avisaron a las autoridades.

Según el primer informe de autopsia, la fiscal Gabriela Urrutia, titular de la UFI Nº 10 de General Rodríguez, confirmó que la beba había sufrido hundimiento de los huesos de la cabeza. Además, tenía tres costillas del lado izquierdo fracturadas y fractura en la base del cráneo. La madre permanece, desde entonces, internada con custodia policial en el área de Ginecología del hospital. Su novio, en tanto, fue detenido este domingo.

Según las fuentes del caso, ambos se negaron a declarar. “Ni una lágrima se les cayó”, dijo un investigador sobre la actitud de la pareja. “Estaban solo ellos dos. Si alguien te mata a tu beba, lo primero que hacés es gritar, llorar, despotricar y no callarte la boca”, aseveró y cerró: “Es un crimen incomprensible, cuesta aceptarlo, pero es lo que sucedió: la mataron a golpes”.

A diferencia de los otros dos hijos de la mujer, la beba no era el detenido. Era fruto de la relación que tuvo con otro hombre, en medio de una separación.

Antecedente

Un bebé de 4 meses y medio murió en el hospital de Niños de la ciudad de La Plata en agosto de este año. El niño había ingresado por la noche en los brazos de su madre. Los médicos constataron que había sufrido un paro cardiorrespiratorio y también sospecharon que podría haber sido víctima de violencia infantil.

Un dato que aumentó las sospechas de los investigadores y de los médicos fue que, al momento del deceso del bebé, sus padres se habían ausentado del hospital.

Al día siguiente del fallecimiento de la criatura, en el marco de la causa que investiga la UFI N°15 a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, detuvieron a los padres de la víctima, acusados del homicidio agravado de su hijo, que había nacido el 16 de marzo pasado.

Los apresados son un changarín de 24 años y su pareja de 19; ambos oriundos de la localidad de Berisso, y que cayeron en Diagonal 690, entre 1 y 115, de la ciudad de La Plata.