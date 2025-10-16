Detuvieron a una mujer tras el hallazgo de su bebe ahogado en un balde en González Catán

Los detalles de este caso trágico son por demás desgarradores. El crimen de un niño de un año y 28 días fue descubierto este jueves por una mujer de 59 años que llegó hasta la casa de la madre de la víctima, en la localidad de González Catán. Lo que observó fue atroz. La pequeña, ya sin vida, estaba dentro de un balde, sumergido de cabeza.

Por el homicidio del niño detuvieron a la progenitora, explicaron fuentes del caso a Infobae.

La causa, caratulada como homicidio agravado por el vínculo, la investiga el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios Diego Rulli, quien dispuso la aprehensión de la mujer de 37 años, identificada como M.C.O.S.

El fiscal Rulli, además, solicitó que se lleve adelante una evaluación psiquiátrica de M.C.O.S. para establecer si “comprende la criminalidad del hecho”.

Todo sucedió este jueves en la zona de Villa Dorrego, cuando la cuñada de la ahora detenida ingresó a la vivienda de M.C.O.S., ubicada a metros de la intersección de Cayetano Donizetti y Comodoro Py, una zona de casas humildes del partido de La Matanza y lindera a las vías del ferrocarril Belgrano Sur.

Según el relato de la denunciante, al ingresar a la propiedad observó a su cuñada “sentada en la cama, en estado aparente de ‘shock’”.

La imagen que vio al observar el resto de la habitación la devastó: “Dentro de un balde con agua, de posición parado de cabeza, estaba al hijo de M.C.O.S., de apenas 1 mes y 28 días”, añadieron las fuentes del caso a este medio.

En ese contexto, de inmediato, la denunciante que descubrió el hecho dio aviso a la Policía Bonaerense y al SAME provincia. Minutos más tarde, los médicos constataron que el bebé estaba muerto. Se llamaba Leonardo Cabrera.

La madre de la víctima quedó de inmediato demorada, al tiempo que el fiscal pedía que sea sometida a la pericia psiquiátrica.

El caso León Aquino

León Aquino tenía apenas 18 meses cuando murió tras ser víctima de torturas en una vivienda de Berazategui. Por el hecho, su madre, Yésica del Carmen Aquino y la pareja de ella, Roberto Carlos Fernández, fueron condenados a prisión perpetua.

La causa comenzó en septiembre de 2021, luego de que la víctima falleciera en el hospital El Cruce de Florencio Varela, donde su madre lo había llevado. El niño tenía lesiones visibles de maltrato. Informes médicos y peritajes forenses identificaron en su cuerpo hematomas, quemaduras y marcas por pinchazos. También descubrieron que el menor tenía una aguja incrustada en la espalda, lo que le generó una infección mortal.

Durante el juicio, la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena expuso cómo los acusados sometieron a León a un régimen de abuso constante. Se documentó que le arrojaban agua fría, lo golpeaban y le suministraban alimentos condimentados con pimienta. Amistades y familiares habían realizado denuncias previas, aunque sin resultados que evitaran el fatal desenlace.

El expediente incorporó testimonios de familiares y de los propios hermanos de la víctima. Una tía relató el clima de violencia instaurado en el hogar tras la relación entre Aquino y Fernández. Uno de los menores, citado a declarar mediante el sistema de cámara Gesell, fue incapaz de relatar las agresiones por el trauma emocional sufrido. También se incluyó como evidencia un dibujo que representaba al niño bajo torturas.

El 15 de septiembre pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Quilmes finalmente condenó a la pena máxima a los dos acusados.