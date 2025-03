Detuvieron a uno de los imputados por el crimen de Jonathan Lezcano: temían que intentara fugarse

El jueves por la mañana, la Justicia ordenó la detención de Marcelo Javier Díaz Arce, uno de los imputados por el brutal crimen de Jonathan Lezcano, ocurrido en agosto de 2018. La detención se produjo en un momento crucial, ya que, según fuentes judiciales, existía el temor de que el acusado intentara fugarse antes del juicio. Por el momento, Díaz Arce es el único detenido, mientras que los otros dos imputados, su hijo Marcelo Ezequiel Díaz Arce y Abigail Samaniego, permanecen en libertad.

La noticia de la detención generó una profunda mezcla de sensaciones en la familia de Jonathan Lezcano, especialmente en su madre, Susana López, quien en contacto con el Grupo de Medios TVO no ocultó su desilusión ante la falta de detención de los otros dos implicados. “Yo tenía la esperanza de que los tres iban a ser detenidos. Pero me avisó mi abogado que solamente Díaz fue detenido. La solicitud presentada el lunes involucraba a los tres imputados, ahora dos continúan en libertad, esperaba que también sean detenidos para el juicio porque temo que se fuguen antes, y ahí se nos va a complicar todo”, expresó con angustia.

El caso de Jonathan Lezcano, de 16 años, ha sido uno de los más emblemáticos para la sociedad formoseña en los últimos años. Los pedidos de justicia se han hecho presentes en diversas marchas y manifestaciones organizadas por su familia y seres queridos. López también mencionó el impacto que la presión social ha tenido en la justicia del caso. «Las marchas y los pedidos de justicia han mantenido la atención pública sobre este caso. No es un caso olvidado, la sociedad ha estado luchando junto a nosotros», dijo, destacando que, a pesar de los años transcurridos, el reclamo ha seguido firme.

A medida que se acerca el juicio oral y público, la madre del joven sigue confiando en que se hará justicia para su hijo. “Yo creo que está llegando la justicia divina y tocando los corazones de la justicia humana. Tengo mucha esperanza de que la justicia será severa con estos asesinos. No voy a dar vueltas para decir por qué son asesinos, porque me mataron a mi hijo”, expresó con firmeza. Además, adelantó que tiene en mente realizar un homenaje a Jonathan una vez que el juicio termine, buscando honrar su memoria y recordar la lucha constante por justicia.

El hecho

Jonathan Lezcano fue visto por última vez el 9 de agosto de 2018, cuando salió de su hogar para dirigirse a la escuela EPET N°2. 16 días después, el 25 de agosto, su cuerpo fue encontrado en un baldío ubicado en Leandro Alem 735, en el barrio San Miguel, de la ciudad de Formosa capital.

La familia de Jonathan, junto con la sociedad formoseña, continúa luchando por justicia en un caso que ha marcado la historia reciente de la provincia. Ahora, con la proximidad del juicio, se intensifican los pedidos de condena ejemplar para los responsables del crimen.