Detuvieron al cantante Perro Primo con un arma y marihuana: «¿No saben quién soy?»

Joel Rivas (31), conocido artísticamente como Perro Primo, uno de los fundadores de la cumbia 420 y figura clave de este explosivo fenómeno musical, fue detenido este martes por portación ilegal de arma de guerra e infracción a la ley de drogas en el partido de Presidente Perón, ubicado al sur del conurbano bonaerense.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el músico fue arrestado junto a una mujer de 27 años mientras circulaban a bordo de un Fiat 500 por el kilómetro 10 de la ruta 58 a alta velocidad.

El arresto fue en el marco de un operativo de rutina que realizaban los agentes de la Policía Bonaerense denominado “Prevención a la infracción de drogas”.

Los policías de la Comisaría 2ª de Presidente Perón le pidieron que detenga la marcha con señas al conductor del Fiat y que se orille en la banquina.

En ese momento, según las fuentes del caso, Perro Primo bajó la ventanilla del coche y, de manera ofuscada, les dijo: “Por qué me paran. Me estoy yendo a mi casa”, comentaron.

Al acercarse al vehículo, los policías percibieron un fuerte aroma a marihuana, por lo cual le pidieron al cantante que descendiera del auto y procedieron a identificar a ambos ocupantes del coche.

Visiblemente enojado, Rivas les preguntó a los agentes: “¿No saben quién soy? Soy Perro Primo”. Sin embargo, los policías comenzaron a revisarlo y fue en ese contexto que, entre sus pertenencias, hallaron una pistola calibre .380 marca Bersa Thunder sin impedimento legal y ocho municiones intactas.

Además, se le incautó una bolsa con marihuana. Pesaba 4,4 gramos, detallaron las fuentes del caso. Seguidamente, se le ordenó a la mujer que estaba con el cantante, identificada como S.L.S., a que baje del auto y se le secuestraron de entre sus prendas dos cigarrillos de marihuana.

Ante esto, los dos quedaron aprehendidos.

El antecedente del helicóptero

A fines de enero, Perro Primo quedó involucrado en un operativo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires cuando un helicóptero aterrizó sin autorización en medio de una playa en Pinamar, en donde se encontraba una gran cantidad de gente. Si bien nadie resultó herido, por la maniobra el piloto fue inhabilitado por 60 días y se le abrió una causa penal en la Justicia.

El hecho ocurrió en la zona conocida como “La Olla”, en el sector de La Frontera, donde cientos de turistas se encontraban en el lugar. De acuerdo con fuentes del caso, el helicóptero, conducido por el empresario y ex piloto de TC Luciano Ventricelli, fue utilizado para llevar al artista “Perro Primo” a la playa, donde daría un show.

Al acercarse al lugar, desde el helicóptero comenzaron a arrojar papeles, lo que hizo que decenas de personas corrieran a lo largo de la playa para hacerse que lo que caía del cielo. Incluso, en uno de los videos difundidos en las redes sociales, se escucha a los testigos decir: “Están tirando billetes, dólares”.

En cuestión de minutos, el piloto aterrizó sin ningún tipo de autorización. Perro Primo, por su parte, compartió una serie de videos en sus redes sociales antes de aterrizar. “Así llega un verdadero rockstar a su show”, dijo el cantante.

¿Quién es Perro Primo?

Perro Primo es reconocido por haber dado vida, junto a su hermano Kevin, alias DT Bilardo, a un estilo que marcó un antes y un después en la música urbana argentina. En 2014, en un pequeño estudio de Morón, ambos comenzaron a experimentar con la fusión de cumbia, reguetón, trap y cumbia colombiana.

“Creamos un estilo de música y la gente se preguntaba qué era. No sabíamos qué responder porque eran varios estilos mezclados. Entonces decidimos buscarle un nombre, registrarlo, y así quedó: Cumbia 420, que significa cumbia y weed, marihuana”, explicó Joel en una entrevista con Infobae a mediados del año pasado.

El impacto del género fue inmediato. Con artistas como L-Gante llevándolo al mainstream, las visualizaciones en Spotify y YouTube se dispararon, alcanzando millones de reproducciones.

Para Perro Primo, la clave del éxito no solo está en la música, sino también en la construcción de una identidad visual sólida. Siempre vestido con ropa deportiva y anillos llamativos.

“Estaba buscando alguna marca registrada porque un artista tiene que tener, principalmente, temas que estén buenos. Segundo, una voz que te entre en el cerebro y no se parezca a otra. Y después, algo que te destaque. Yo traté de unir todo. De cantar, de desarrollar mi voz, y le robé el logo a Hot Wheels. Me gustan los choques y quedó joya”, explicó el por qué de su look.