Detuvieron al ex intendente de Pirané acusado de “brindar información errónea sobre un posible caso de coronavirus”

Juan Ezequiel Zaragoza, actual concejal de Pirané e hijo del ex intendente de la localidad, Juan Domingo Zaragoza, en contacto con el Grupo de Medios TVO confirmó que su padre fue detenido por la Policía de Formosa acusado de “brindar información errónea respecto a un caso de coronavirus en nuestra ciudad”; noticia que fue difundida a través del canal local (2) del cual es dueño el ex jefe comunal. “Se dijo que había un posible caso, jamás se confirmó nada, y eso fue a raíz de un hisopado que se hizo en el hospital”, dejó en claro el edil.

“Lo que pasó es que en el Hospital de Pirané se hizo un hisopado por posible caso de coronavirus que al final confirmaron que fue negativo. Lo que salió en el canal fue eso, entonces lo detuvieron al periodista y a mi padre”, aseveró Zaragoza.

Seguidamente contó que “la situación es de detenido. Me acerqué a la Comisaría para que me den informe al respecto, pero me dicen que espere, hace tres horas estoy aguardando”.

Reconoció que él tenía un llamado a declarar no de detención. “Quiero creer que no hay un trasfondo político, después de todo lo que nos hicieron deberían estar cansados de perseguirnos”, disparó.

“Algo raro hay porque el Comisario no nos quiere atender, nadie nos brinda detalles de la situación legal y tampoco me dejan que hable con él”, cerró.