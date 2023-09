Detuvieron al hijo de un policía que vendía éxtasis en fiestas electrónicas

Durante un operativo en el centro de la ciudad, el hombre fue detenido con más de 1.200 pastillas, muchas de ellas con la forma de la lengua que identifica a la banda The Rolling Stones. Además le secuestraron cocaína, ketamina y Tusi.

Más de 1.200 pastillas de éxtasis, muchas de ellas con la forma de la lengua que identifica a la banda The Rolling Stones, que se vendían para ser consumidas principalmente en fiestas electrónicas, fueron secuestradas durante un operativo realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) en el centro de Rosario, donde fue detenido un hombre, hijo de un policía de esa ciudad, acusado de comercializarlas de manera delivery, informaron fuentes policiales y judiciales.

Además del éxtasis, al sospechoso le hallaron cocaína, ketamina y otras drogas sintéticas, añadieron los voceros.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Antidrogas de Policía Federal Argentina (PFA) Rosario, en el marco de una investigación llevada adelante por la Procuraduría de Narcocriminalidad (ROCUNAR) sobre una persona que se dedicaba a vender drogas de diseño para ser consumidas en fiestas electrónicas en la ciudad de Rosario.

La pesquisa sobre el sospechoso, identificado por los voceros como Leonardo Hurt, se inició en enero pasado, cuando se detectaron diversas operaciones de comercialización de drogas que realizó, especialmente en los días previos a fiestas electrónicas que se realizaron en Rosario, detallaron a Télam, los voceros consultados.

Los pesquisas antidrogas siguieron al sospechoso, lo filmaron y lo fotografiaron vendiendo las drogas de manera delivery y, con esa evidencia, el juez Federal de Rosario Carlos Vera Barro libró órdenes de allanamiento y detención del acusado, quien fue localizado el miércoles en Juan M. de Rosas y Montevideo, cuando se dirigía a hacer una entrega pactada, en la previa a una fiesta que tendrá lugar en esa ciudad santafesina durante este fin de semana.

En el procedimiento realizado en el departamento de Hurt en el centro de Rosario se secuestraron 1.200 pastillas de éxtasis, muchas de ellas con la forma de la lengua característica de la banda británica The Tolling Stones, medio litro de ketamina, 250 gramos de cocaína de máxima pureza, 70 gramos de 2CB (conocida como Tusi o cocaína rosa), 125 gramos de cristal de MDMA llamado «Ice», balanzas de precisión y 250 gramos de flores de marihuana.

Algunas drogas estaban en el departamento y otras en una mochila del imputado que tenía preparada para las entregas.

Apresado

Sobre el apresado, las fuentes dijeron que es rosarino e hijo de un policía de esa ciudad que, según las fuentes, es ajeno a la actividad ilícita del detenido.

En el marco de los procedimientos, al imputado también se secuestraron dos autos de alta gama y una moto, además de dos teléfonos celulares iPhone 14, que los pesquisas procurarán desbloquear con el fin de acceder a información relevante para la causa, entre ella conocer a los proveedores de drogas del acusado.

Hurt será indagado durante esta jornada por el juez Vera Barros, en el marco de una causa por infracción a la ley 23.737, que reprime la comercialización de drogas.