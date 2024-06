Detuvieron al influencer polaco que escaló uno de los edificios más altos en Puerto Madero

No le salió bien la maniobra a Marcin Banot, el influencer polaco que este martes se trepó a uno de los edificios más altos de Puerto Madero sin protección y fue rescatado por los bomberos en el piso 28, en el marco de un operativo del que participó la Policía de la Ciudad y el SAME. Un fiscal porteño ordenó el arresto del trepador.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el Banot fue acusado por el fiscal de la Unidad de flagrancia Este por el delito de violación de domicilio. Según explicaron a este medio, tiene una pena de 6 meses a dos años de prisión. Por eso, lo trasladaron a la Comisaría 1A porteña, ubicada en Suipacha 1156.

Fue el fiscal auxiliar Carlos Caputo quien dispuso que Banot sea detenido, se le informe sobre el artículo 36 de Viena, que son los derechos de los extranjeros; y se le secuestre la cámara GoPro con la que filmó su epopeya. También pidió su traslado y que lo revise un médico legista, detallaron las fuentes consultadas por este medio.

A su vez, el fiscal Caputo ordenó que se mantenga una comunicación con la Embajada de Polonia, que se envíe un oficio a Migraciones y a Interpol. Además, solicitó que preste declaración el personal interventor en el rescate, que se pidan los llamados al 911 y las fotos del lugar.

“No sabemos como ingresó aún, cuando llamaron a la Policía ya estaba en el piso 4″, indicaron las fuentes consultadas por Infobae y dijeron que en la propiedad “no se informaron roturas”. En principio, Banot será indagado este miércoles por el fiscal Caputo.

Por lo pronto, también aclararon que el costo del operativo “no es de reproche penal, pero se valora para resolver el caso”. Y otras fuentes describieron que Banot “no tiene antecedentes penales ni acá ni en el exterior”. Aunque sí, en 2020 lo detuvieron en París por trepar un edificio como el de Puerto Madero.

Lo cierto es que el pasado 6 de junio, minutos después de las 17, la Policía de la Ciudad debió presentarse en el mismo edificio que hoy escaló Banot, de 35 años, porque el influencer polaco estaba trepándose al igual que lo hizo este martes, pero no llegó a cumplir su meta. Lo bajaron antes.

“Al llegar los agentes al lugar, el influencer polaco ya había sido obligado a descender por personal de adicional de la Policía que se encontraba en la zona”, señalaron las fuentes. Y agregaron que hicieron la consulta al fiscal de turno, pero decidió “no adoptar temperamento porque no evidenciaba una conducta delictiva”.

El caso

Todo se descubrió este martes pasado el mediodía, cuando los vecinos de Puerto Madero alertaron sobre un hombre que trepaba por su cuenta en un edificio de oficinas sin protección y con la camiseta de la Selección argentina: llegó al piso 28 de los 30 que tiene la construcción.

En consecuencia, personal de la Comisaría Vecinal 1A se movilizó a la calle Ingeniero Della Paolera al 200 junto a una dotación de Bomberos de la Ciudad y del SAME. Cuando arribaron, en el lugar ya había un gran despliegue de curiosos que se habían acercado para ver lo que sucedía.

El edificio elegido por el influencer polaco pertenece a la empresa IRSA, donde funcionan oficinas de varias empresas tecnológicas, entre ellas Globant.

De acuerdo a la información oficial, cuando las autoridades llegaron Banot ya se encontraba a la altura de un 8 piso. “Estaba en un sobresaliente de hierro y seguía escalando”, señalaron las fuentes del caso. Sin embargo, la presencia de los equipos de rescate no lo alteraron y decidió seguir subiendo.

La detención del hombre demoró casi una hora. Esto fue debido a que la estructura del edificio que estaba escalando contaba con ventanales de cristal que no permitía el ingreso del personal por ningún lugar.

En este sentido, para proceder con su rescate, los agentes solicitaron la presencia de un traductor de polaco a fin de poder comunicarse con el influencer, quien se dedica a realizar contenido de este estilo y lo comparte en sus redes sociales.

Lo interceptaron poco antes de que lograra llegar a la cima, en el marco de un procedimiento en el que participó personal del Grupo Especial de Rescate de Caballito y Brigada Especial Federal de Rescate (BEFER), quienes lo rescataron y aseguraron.

En su cuenta de Instagram (@bnt_fhuj_hd) se define como Urban Climbing y se muestra subiendo edificios de importante altura en todo el mundo. Los videos que sube los comparte con sus más de 290 mil seguidores y tienen miles de reproducciones.