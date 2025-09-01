Detuvieron al papá de un bebé de poco más de un mes que murió por múltiples golpes

Centenario es una ciudad de la provincia de Neuquén, ubicada a unos 17 kilómetros de la capital provincial. Allí, este fin de semana, los vecinos del barrio Nueva España conocieron una noticia que los horrorizó. Un bebé de un mes y siete días llegó sin vida al hospital “Natalio Brud”.

Los padres de la criatura contaron que se les cayó de madrugada y que luego notaron que tenía dificultades respiratorias. La Unidad Fiscal de Delitos contra las Personas, a cargo del fiscal Andrés Azar, sospechó de los dichos de la pareja y la autopsia determinó que la víctima había fallecido golpeado. Ante esto, este sábado el papá del chiquito, de 32 años, quedó detenido.

“Este lunes, alrededor de las 13, el fiscal Azar le va a formular cargos por el delito de homicidio agravado. El bebé tiene múltiples traumatismos, según el informe preliminar de autopsia”, explicaron fuentes judiciales a Infobae.

Todo comenzó este sábado al mediodía, cuando la Policía provincial y el SIEN (Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén) respondieron a un llamado de alerta de la calle Olmos, en el barrio de Nueva España.

Al llegar, las autoridades se encontraron con un bebé que sufría un paro cardiorrespiratorio y, ante ello, dispusieron su inmediato traslado al hospital Centenario, donde falleció minutos después de su ingreso a la guardia.

Según el portal La Mañana de Neuquén, la mamá del bebé contó a las autoridades que, durante la madrugada, el niño se le había caído accidentalmente de los brazos a su pareja, ya que tiene una lesión en uno de sus miembros superiores.

También comentó la mujer que, por la mañana, notó que el chiquito tenía problemas para respirar y que estaba pálido, lo que derivó en que llamaran al servicio de emergencias.

Los profesionales que atendieron al niño en el hospital advirtieron que el cuerpo tenía signos de violencia, por lo que dieron aviso a las autoridades, como indica el protocolo. La causa recayó en el fiscal Azar, quien dispuso que el padre del bebé fuera demorado mientras se realizaban las investigaciones del caso.

La situación del hombre cambió cuando llegó a manos del fiscal el resultado preliminar de la autopsia: los forenses notaron que había sufrido múltiples golpes. Azar sospecha que se trató de un homicidio y por eso dejó detenido al progenitor de la víctima.

Desde el Ministerio Público Fiscal adelantaron que este lunes se le formularán los cargos al sospechoso por el delito de homicidio agravado por el vínculo. En tanto, los otros hijos de la pareja quedaron preventivamente al cuidado de un familiar.

Además, desde la Unidad Fiscal de Delitos contra las Personas se dispuso que la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 20 de la policía provincial se ocupe del allanamiento y los peritajes en la vivienda donde ocurrieron los hechos.

El caso León

La noticia de lo ocurrido en Neuquén se conoce apenas unos días después de que la fiscal de Quilmes María de los Ángeles Attarian Mena pidiera prisión perpetua para la madre de León Aquino y para su pareja por el crimen del niño de un año y medio, ocurrido en 2021 en Berazategui.

La solicitud llegó durante la tercera audiencia del juicio oral, realizada este viernes en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Quilmes. Las defensas oficiales, por su parte, pidieron la absolución de los acusados. El veredicto será el jueves que viene

La acusación sostuvo que tanto Yesica del Carmen Aquino (36) como Roberto Carlos Fernández (31) son coautores del homicidio calificado del niño, con el agravante de alevosía y ensañamiento. En el caso de Aquino, solicitó además el agravante del vínculo.

León murió a causa de un cuadro séptico luego de sufrir golpes, mordeduras y otras distintas formas de maltratos, como por ejemplo pinchaduras. De hecho, tras su fallecimiento en su cuerpo se encontró una aguja de tejer clavada en su espalda. La representante del Ministerio Público señaló que algunas de las lesiones detectadas en la autopsia correspondían a episodios anteriores, algo que consideró un indicio de violencia sistemática.