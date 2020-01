Detuvieron al supuesto agresor de «La Hiena» Barrios

Compartir

El boxeador Jorge «La Hiena» Barrios resultó herido en la madrugada de ayer al ser apuñalado en un complejo de cabañas de la localidad cordobesa de Capilla del Monte por un hombre que fue detenido horas más tarde en la vía pública.

El violento episodio se registró en un predio situado en Hipólito Yrigoyen al 250, en el camino a El Zapato, en el marco de un festejo de Año Nuevo.

La fiscal de Cosquín Paula Kelm, quien tomó intervención en el caso, dispuso que la causa sea caratulada como «robo calificado por el uso de armas».

«Es la calificación legal inicial, pero puede variar en el transcurso de la investigación», explicó la fiscal a la prensa.

El ex campeón mundial de 43 años recibió heridas de arma blanca leves en la espalda y en uno de sus brazos, por lo que fue internado en el hospital local, donde se dispuso que quedara en observación por 24 horas.

El sospechoso fue identificado como Enrique Ramón Icardo, un hombre que trabaja en una carnicería y es oriundo de la localidad bonaerense de Tigre, igual que el boxeador.

Icardo fue detenido en la vía pública y la fiscal Kelm dispuso que quede alojado en la comisaría de La Falda a la espera de ser sometido a indagatoria posiblemente mañana.

Según la información difundida por la radio Cadena 3, la agresión se produjo cuando el ex campeón del mundo se encontraba con un grupo de personas festejando Año Nuevo.

Edith, hermana de Barrios, señaló que el atacante, que sería conocido del boxeador, le robó la billetera y los 20 mil pesos que llevaba encima.

«Este chico (el agresor) es de Rincón, de Tigre. Supuestamente a él lo conoce, pero nosotros no. Lo conocimos porque viajamos juntos en micro. Rodrigo estaba sentado y este muchacho lo abrazó y él pensó que era de cariño. De repente sintió un golpe y se levantó. Ahí empezó a emanar sangre y se dio cuenta que tenía muchos golpes con una cuchilla», contó la mujer.

Edith dijo que su hermano le refirió que el agresor es carnicero y «estuvo todo el día acompañándolo, no como amigo».

«De pronto le robó la billetera con todo el dinero. Más de 20 mil pesos y los documentos», aseguró.

Otras versiones señalaban que la agresión se produjo en medio de una peleaBarrios había vuelto al boxeo en diciembre de 2018 tras estar ocho años fuera de los rings, la mitad de lo cuales preso por su responsabilidad en la muerte de Yamila González, una joven de 20 años, la cual estaba embarazada, que murió en Mar del Plata embestida en enero de 2010 junto a un grupo de personas por un auto que a su vez había sido chocado por la camioneta que conducía el boxeador.Quien fuera campeón superpluma en la versión de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) entre 2005 y 2006, tuvo su última pelea el 28 de septiembre pasado en Villa Carlos Paz, donde derrotó por puntos en fallo dividido a Diego Chaves.