Detuvieron al vicepresidente de Colón y al jefe de la barra por aprietes a los jugadores

Horacio Darrás, vicepresidente de Colón, y Orlando «Nano» Leiva fueron detenidos este lunes en el marco de la causa que investiga los aprietes de la barra a los jugadores. En los allanamientos también se detuvo a otro dirigente del club y a cuatro barrabravas de la facción Los de Siempre.

Dirigente y barra fueron detenidos tras una docena de allanamientos ordenados por la Fiscalía de Delitos Complejos.

El vicepresidente tercero de Colón de Santa Fe, Horacio Darrás, y el jefe de la barra, Orlando «Nano» Leiva, fueron detenidos este lunes en el marco de la causa que investiga los aprietes a jugadores ocurridos en el predio de la entidad deportiva. El procedimiento se dio luego de 12 allanamientos ejecutados entre Santa Fe y Santo Tomé por personal de la Agencia de Control Policial y que fueron solicitados por la fiscal Laura Urquiza y autorizados por el juez penal de tribunales, Pablo Busaniche.

Por la causa también fue detenido otro dirigente: Lucas Paniagua (vocal titular del club), y cuatro barras ligados a la facción Los de Siempre, según revelaron fuentes del caso a AIRE.

Las detenciones se dieron luego de una investigación que arrancó de oficio en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y que apuntó a una serie de aprietes que sufrieron varios jugadores del club mientras realizaban una practica, el pasado 20 de septiembre. Aquel día, según trascendió, un grupo de barras ingresaron al predio y fueron hacia donde estaban un grupo de jugadores, entre ellos, Paolo Goltz, Luis Miguel «Pulga» Rodríguez, Rafael Delgado y Ramón «Wanchope» Abila.

Como el club no radicó la denuncia, el MPA, a través de los fiscales Urquiza y Federico Grimberg, convocó a los jugadores y al DT, Adrián «Chupete» Marini, a prestar declaración en la sede de la Fiscalía de Delitos Complejos de General López y Saavedra.

Un día después, pasó por la sede judicial el vicepresidente de Colón, Horacio Darrás, y el cual tras prestar declaración habló con la prensa y dio su versión de lo ocurrido en el predio ubicado en la autopista Rosario-Santa Fe.

“El martes fue el reintegro de Colón a la práctica. Estuve con todo el plantel y los jugadores y cuerpo técnico. Cuando terminó la práctica viene uno de los de seguridad e informa que estaba la barra en la puerta”, sostuvo el dirigente. «En ese instante, ingresaron intempestivamente al predio. Primero estaba uno de los muchachos que los paró en un primer plano y después me pongo yo a dialogar diciéndole que depongan la actitud, que no tenían nada que hacer ahí y que estaban en la práctica”, agregó el dirigente.

Según Darras no vio armas ni tampoco ningún tipo de apriete. «Uno de los muchachos le puso la mano a Paolo Goltz, nada más”, aseguró el vicepresidente del club tras minimizar lo ocurrido.

Al día siguiente, se presentó en la Fiscalía el «Pulga» Rodríguez nuevamente y fue lo último que se conoció de los avances de la investigación, hasta este lunes, cuando policías de la Agencia de Control Policial -con grupos de tácticos- desplegaron 12 allanamientos en Santa Fe y Santo Tomé.

