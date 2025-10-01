Detuvieron en Perú a «Pequeño J»

La Policía Bonaerense confirmó este martes que, en colaboración con la dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú, detuvo al sur de Lima a “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela y que tenía pedido de captura internacional.

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que “Pequeño J”, a quien seguían y monitoreaban los movimientos de su teléfono, viajó de manera ilegal desde Bolivia en micro.

Luego, abordó el camión en el que lo capturaron. Iba a encontrarse con su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, en la plaza Parque Lima. No llegaron ninguno de los dos al punto de encuentro.

El arresto, que ocurrió en la ciudad Pucusana -al sur de Lima-, se conoció apenas un poco más de una hora después de que cayera su mano derecha, Ozorio; y así ya son nueve los detenidos por los femicidios de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.

Los primeros en caer presos fueron Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.

Este fin de semana fueron capturados Víctor Sotacuro Lázaro, en la ciudad fronteriza de Villazón, en Bolivia; y Ariel Giménez, quien está acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas.

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, en tanto fue aprehendida este lunes por haber estado en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las chicas.