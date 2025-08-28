Detuvieron en Tucumán a una mujer por gritar «Viva la libertad, carajo» en un acto

La campaña electoral de cara a las legislativas nacionales cobra impulso en Tucumán con fuerza y mecha corta: este jueves quedó detenida una mujer por gritar «Viva la libertad, carajo», el latiguillo del oficialismo nacional, durante un acto del gobernador Osvaldo Jaldo, del Partido Justicialista (PJ). Otras dos personas fueron arrestadas durante el mismo acto por portar carteles con reclamos salariales.

La Libertad Avanza (LLA) denunció persecución en la provincia: «Los efectivos policiales actuaron más como una seguridad de régimen, que como verdaderos guardianes de seguridad ciudadana».

Tucumán es un bastión del peronismo en el interior del país. El gobernador Jaldo supo acompañar proyectos del oficialismo nacional como la Ley Bases o el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, pero también marcó distancia del Gobierno. En las últimas horas quedó claro que, a priori, no desea que le recuerden tal ligazón.

La cuestión comenzó este mismo jueves, cuando Jaldo se acercó hasta Graneros, una localidad del sur de Tucumán, a 100 kilómetros al sudoeste de San Miguel, la capital provincial. Allí, el gobernador iba a participar de la inauguración de un puente nuevo sobre el río Marapa, una obra más que esperada en el sur de la provincia, dado que permitiría unir las localidades de Graneros con La Tala, Taco Rodeo y Alto El Puesto. Una inversión que supera los 900 millones de pesos y cuya inauguración tampoco quería perdersela la intendenta local, Raquel Graneros, alineada con Jaldo.

Quizás tanto el gobernador Jaldo como la intendenta Graneros esperaran totalidad de aplausos en los asistentes al acto en Graneros, una ciudad en la que viven 15.540 habitantes. Por eso cuando Roxana Segovia, una vecina de Graneros, gritó «¡Viva la libertad, carajo!» el escarmiento fue total. Fue tomado como una provocación, dado que el talante del acto era peronista. Segovia, a quien se la conoce en Graneros por ser vecina desde hace pocos años y ser oriunda de Buenos Aires, fue arrestada allí mismo, durante el acto, por la policía local.

Otras dos vecinas fueron arrestadas por levantar carteles con críticas a la intendenta Graneros: «Señor Gobernador: necesitamos trabajo. Cobramos $500 (mil) en la Municipalidad por mes». Mientras las tres personas eran detenidas, el gobernador Jaldo decía en el acto, sobre el ataque sufrido por Milei en Lomas de Zamora: «Repudiamos públicamente estas actitudes, vengan de donde vengan. No debemos permitir que en democracia ocurran este tipo de agresiones. La democracia nos costó mucho conseguirla y debemos cuidarla».

Segovia se grabó mientras era trasladada a la comisaría local y el video, con mensaje a Javier Milei, se difundió en las redes sociales.

«Mirá, Javo, me llevan detenida por gritar ‘¡Viva la libertad!’. Esto se tiene que terminar», apeló al Presidente, quien popularizó, cuando era diputado nacional y luego candidato, la frase que hoy es rúbrica del oficialismo libertario. Los carteles de los vecinos de Graneros por el que detuvieron a dos mujeres en un acto oficial. Foto captura redesLos carteles de los vecinos de Graneros por el que detuvieron a dos mujeres en un acto oficial. Foto captura redes

Quien primero desde LLA levantó la voz fue su candidato para diputado nacional, Federico Agustín Pelli, que se refirió a la detención de la vecina Segovia.

«Roxana y un grupo de mujeres (algunas con niños) fueron maltratadas y detenidas sin justificación por intentar expresarse libremente. Un hecho aberrante e impensado para una provincia normal. Los efectivos policiales actuaron más como una seguridad de régimen, que como verdaderos guardianes de seguridad ciudadana», escribió Pelli en sus redes sociales.

E instó a Jaldo: «Tiene la posibilidad de aclarar este tema y no quedar como cómplice del evento, o mucho peor, como un gobernador que no maneja la policía a su cargo».

El partido libertario emitió luego un comunicado lapidario: «Resulta grotesco y absolutamente anti democrático que en pleno siglo XXI se intente condicionar la participación de otras fuerzas políticas mediante la intimidación, la represión o el amedrentamiento. Suponemos que usted (Osvaldo Jaldo) no estaba al tanto de semejante accionar, pero corresponde advertir que de confirmarse estaríamos ante un hecho gravísimo que compromete la esencia mínima del sistema republicano».

Horas más tarde de su denuncia pública, Pelli logró la liberación de Segovia.