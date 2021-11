Deuda pública de la provincia de Formosa: apenas superó los $4 mil millones a finales de septiembre y desciende contra el año anterior

Compartir

Linkedin Print

Al 30 de septiembre de 2021, cierre del tercer trimestre del corriente año, el stock de deuda pública de la provincia de Formosa ascendía a un total de $4.168,3 millones, siendo un 9,8% inferior al mismo período de 2020, al tiempo que, comparado con diciembre 2020, el descenso del stock, en pesos corrientes, es del 11,5%.

Visto por componentes de la deuda formoseña, casi la totalidad se concentra en pasivos con el Gobierno Nacional (93,3% del total), mientras que un 6,5% de la misma está en manos de Títulos Públicos provinciales, y 0,2% en la categoría de “Otros”.

A su vez, solo el 26,2% del total del stock de deuda fue emitida en dólares, pero si bien se trata de un nivel bajo (sobre todo en comparación con lo ocurre en otras provincias), es el mayor nivel en dos años para la provincia: a principios del 2020, el peso de la deuda en dólares era de apenas el 15,8% del total.

Cabe señalar, en este punto, que el crecimiento de la participación de la deuda en dólares no se trata de toma de nueva deuda en esa moneda, sino en la baja del stock: la gran porción de baja del mismo (por cancelación de créditos) fue de pasivos en pesos, lo que hace bajar el stock total, pero mayoritariamente en aquellos instrumentos enmoneda local, haciendo crecer el peso sobre el total de los pasivos en moneda norteamericana.

Además, Formosa muestra el menor volumen de stock de deuda del NEA tanto en términos absolutos como en la medición per cápita, según detalló un estudio de la consultora Politikon Chaco.

Evolución de la deuda

pública de Formosa

Al 30 de septiembre de 2021, el stock de deuda pública de Formosa totalizó $4.168,3 millones: comparándolo con el mismo período de 2020, tuvo un descenso del 9,8%, equivalente a una merma, en pesos corrientes, de $451,5 millones.

Además, si se compara el stock actual con el cierre del año 2020, de modo de medir la evolución del mismo durante los primeros nueve meses del 2021, se observa tambiénuna baja, en este caso del 11,5%, que en pesos corrientes implica un descenso del stock en $539,3 millones en este período.

Se destaca, en este punto, que es el quinto trimestre consecutivo donde Formosa registra caída interanual de su stock de deuda pública.

Los factores de baja del stock tienen que ver con dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, el relativo bajo peso de deuda en dólares la hace menos volátil a la variación del tipo de cambio; y en segundo lugar hubo cancelación de créditos, como ser los de ANSES-FGS de los años 2016 y 2017, y otros que vía pagos disminuyeron su stock, como ser el caso del FFFIR Polo Hospitalario y bonos FORM.

Deuda según acreedores

El stock de deuda de Formosa con el Gobierno Nacional, al 30 de septiembre de 2021, totalizaba $3.888,8 millones, representando así el 93,3% del total del stock provincial, y registrando una disminución del 3,4% en relación a igual trimestre del año anterior.

La deuda con el Gobierno nacional se compone de diferentes conceptos: en primer lugar, con el Tesoro Nacional, que incluye los créditos otorgados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses, cuyo stock asciende a un total de $2.499,1

millones y, a la fecha, incluye los otorgados en 2018 y 2019, ya que los del 2016 y 2017 han sido ya cancelados. La variación interanual en este punto fue del -21,5%.

Por otro lado, la deuda con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) incluye créditos tomados en el marco de las obras del Polo Hospitalario, en su etapa original, etapa 2 y etapa 2 ampliación: todo esto totaliza un stock de $513,4 millones, creciendo contra igual período del año anterior un 25,7%, y el alza se debe a nuevos desembolsos (para la etapa 2 ampliación), realizadas en el segundo trimestre de este año.

Luego, encontramos la deuda con el Gobierno Nacional son los otorgados por los Organismos internacionales a través del estado nacional, y contempla un crédito del BID (Programa UCAR), por un total de $876,2 millones, que es un 102,3% más alto que en el tercer trimestre del año anterior, explicado por nuevos desembolsos recibidos por la provincia y por la variación del tipo de cambio, al ser un crédito nominado en dólares.

Por otro lado, Formosa no tiene deuda “Entidades Bancarias y Financieras” como tampoco presenta Préstamos Directos con Organismos internacionales.

En relación a la deuda en Títulos Públicos Provinciales, representa el 6,5% del total del stock formoseño, y asciende a un total de $270,2 millones, decreciendo un 53,7% interanual.

Está compuesta de dos ítems: los bonos FOMR III que totaliza un stock de deuda por $217,9 millones (cae 58,9% interanual) y los bonos FORM IV por $52,3 millones (descienden 3,3% interanual). En el primer caso, están nominados en dólares (aunqueel pago se ejecuta en pesos).

Por último, Formosa registra $9,4 millones de deuda en la categoría “Otros”, que corresponden a “Valores fiscales simples – estampillas”, sin variación interanual.

El peso de la deuda en dólares

Un dato relevante en relación al stock de deuda formoseña es el nivel de la misma que tiene al dólar como moneda de origen: al cierre del tercer trimestre, equivalía al 26,2% del total del stock, por un total, pesificado al tipo de cambio correspondiente, de $1.094,1 millones.

Esta proporción de deuda emitida en dólares es mayor a la registrada en el trimestre anterior (segundo de 2021, donde marcó 25,1%), y también crece en relación de lo registrada en igual trimestre del 2020, cuando fue del 20,8%.

Aun con eso, y tal como se detalló previamente, no existe un problema en el stock formoseño vinculado a la moneda de origen, debido a que la relación es baja (particularmente al compararlo con otras provincias), y a que son instrumentos estables.

Además, el salto de participación de deuda en dólares en relación a los períodos anteriores tiene que ver con cancelación de pasivos en pesos y no a nuevas tomas de deuda.

Deuda en relación

a los ingresos

Una buena forma de medir la situación de deuda es relacionarla con los ingresos. Eneste caso en particular, se tomará los ingresos corrientes del trimestre correspondiente,para compararlo con el stock de igual período.

Para el caso del 3º trimestre 2021, los ingresos corrientes de Formosa totalizaron $40.649,2 millones, por lo que el stock de deuda representa solamente el 10,3% de los mismos. Este es el nivel más bajo de los últimos siete trimestres para la provincia, ratificando así que la deuda provincial no solo no constituye un problema para Formosa, sino que además cuenta con un margen muy significativo de acción en caso de querer acceder a potenciales nuevos créditos.

Compartir

Linkedin Print