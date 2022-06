Deuda social: Piñeiro dijo que en Formosa son pocos los vecinos que cuentan con su título de propiedad

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

En el piso de Expres en Radio, el concejal capitalino radical Gerardo Pileiro se refirió al trabajo que realiza junto a su equipo con la oficina móvil de atención al vecino y confió que reciben una gran cantidad de consultas de personas que quieren el título de propiedad de su casa. En este sentido, el edil dijo que es una gran “deuda social” del Estado y que “no llega ni al 18% del saneamiento legal los barrios con títulos de propiedad entregados”.

“El jueves estuvimos en el barrio Juan Domingo Perón, los vecinos nos pidieron que volvamos para asesorarlos”, comenzó diciendo y agregó que “lo que ha despertado mucho interés en el vecino particularmente es que pueden comenzar a instar y tener el título de propiedad de su vivienda”.

Seguidamente indicó que “los títulos de propiedad son una gran deuda social que se viene acarreando desde la época de los militares, porque son barrios que se entregaron en el año 1979, 1980 y 1981, y con con el advenimiento de la democracia se han seguido construyendo viviendas y nunca se entregaron los títulos de propiedad”.

Lanzó entonces que “no llega ni al 18% del saneamiento legal los barrios con títulos de propiedad entregados” y reconoció que al no tener la escritura no se puede cobrar el impuesto inmobiliario, las tasas y servicios, etc.

Y siguió: “si nos ponemos a ver, la provincia de Formosa desde el año 1983 a esta parte ha hecho de la precarización de la tierra un estilo de gobierno, no tan solo en cuanto a lo que administra el Instituto Provincial de la Vivienda que no entrega los títulos de propiedad, sino que si nos vamos al Instituto de Colonización y Tierras Fiscales tampoco se entregan las adjudicaciones y títulos de propiedad a los criollos que han vivido en un campo desde hace 60-70 años, y no pueden ejercer libremente su actividad para crecer porque tienen la precarización de la tierra”.

“Cuando vemos esto decimos que hay una política estructural de un gobierno que hace que la gente viva en una situación de precariedad, y creo que el objetivo tiene que ver con la forma constante de vivir apretados, con el temor de que en cualquier momento les saquen su espacio”, dijo.

“Hay gente que está viviendo en un lugar desde el año 1983 en adelante que viene con un certificado firmado donde dice ‘dejamos constancia que vive y habita en tal manzan y casa’, eso es un relevamiento nada más, es todo lo que se les entrega, no tiene otro papel”, aseveró.

“Nosotros le decimos a los vecinos los pasos que debe seguir, primero hay que pedir que se haga la adjudicación definitiva, después hay que ir por el título de propiedad y ahí se empiezan a hacer los papeles para sanear la situación de las personas”, expuso el edil capitalino.

Ejemplificó que quienes viven en el barrio Juan Domingo Perón no pueden tener el título porque les falta previamente que pase a la Escribani Mayor de Gobierno para que se hagan los planos de mensura de las casa. “Cuando el plano debería hacerse antes de la construcción edilicia. Ante esta situación se generó un cuello de botella donde no se pueden hacer los decretos correspondientes para que pase a la Escribanía y obtener el título. Se hizo un saneamiento, pero al revés”, indicó.

Señaló que poner todo en “regla” va a llevar un tiempo largo pero que “en algún momento hay que hacerlo”.

“Otro de los grandes inconvenientes que tienen los vecinos es que cuando van a la Municipalidad a solicitar que se les haga el plano de mensura y eso tiene un costo muy elevado, entonces la gente no está en condiciones de poder pagar, pero al haber sido una vivienda social construida, si el Estado hubiese pagado previamente esto no pasaría”, consideró.

Por último, dejó en claro que presentó un proyecto para que la mensura sea de manera gratuita ya que no es “culpa” del vecino. “La Municipalidad tiene agrimensores, presentamos un proyecto para que por la vía de exención se haga todo el relevamiento legal técnico sin costos. El argumento es que eso precisamente se tendría que haber realizado previamente a la construcción de la vivienda y no posteriormente”, cerró diciendo Piñeiro.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp