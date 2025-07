Devaluación: la estrategia de Caputo para asegurar el «perdón» del FMI

A la espera de un ‘perdón’ del Fondo Monetario Internacional (FMI) ante la falta de la acumulación de reservas comprometidas pese a las compras del Tesoro, economistas analizaron las señales del Gobierno para que el organismo de luz verde a la primera revisión.

En el camino para asegurar la demorada primera aprobación del programa, donde el Gobierno ganó tiempo porque, cuando llegó el momento pactado según el cronograma original no se había ni acercado a la meta de acumulación de reservas, el dólar se ‘deslizó’ hasta los $ 1300, lejos del «piso de la banda» al que aseguraba el Javier Milei que se iba a acercar.

«Es una buena noticia que el dólar esté subiendo. Se acerca a los $ 1300», planteó la consultora LCG sobre uno de los puntos que el Fondo suele seguir de cerca que es el de la apreciación cambiaria.

De acuerdo con el análisis de Wise Capital, pese a las intervenciones del Banco Central y a que el Tesoro convalidó tasas elevadas en sus licitaciones, se mantiene el alza del dólar oficial y mantiene la tendencia alcista rumbo a las elecciones de octubre.

El movimiento, en tanto, está dentro de la banda acordada y se suma a la misma depreciación del dólar respecto de otras monedas: el tipo de cambio real multilateral se depreció 9% en los últimos 30 días, y 18% desde comienzos de año.

Los economistas, en tanto, prevén que la tendencia seguirá. «Dada la magnitud del déficit externo en los próximos meses, el dólar sigue teniendo un recorrido hacia arriba», agregaron.

Ese punto, sumado al resultado fiscal que «continuó positivo incluso en un mes de pagos de aguinaldos, si bien pisando varios gastos, dentro de los cuales está la obra pública, que volvió a caer fuerte, y subsidios, augura que el FMI convalidará el waiver -el perdón o dispensa- sobre las metas de reservas y desembolsará los u$s 2.000 millones», enfatizaron los economistas.

El giro se espera antes de que el FMI entre en su receso del verano boreal y antes del pago de intereses de aproximadamente u$s 650 millones del próximo 1° de agosto. Se estima que el Tesoro volvió a comprar unos u$s 500 millones.

Uno de los puntos que sigue presionando, pese a la mejora del resultado energético, es el saldo comercial externo de bienes de junio. «Esta semana mostró un superávit previsible por la estacionalidad de liquidaciones del agro, con el agregado de los incentivos a vender en temporada de retenciones bajas», indicaron los economistas.

Las importaciones, por su parte, se mantuvieron en niveles altos, pero «más o menos a raya, presumiblemente controladas por una actividad económica que muestra señales de transitar un terreno más árido que el de fines del año pasado». El FMI, en tanto, se basa en los indicadores oficiales y asegura en sus habituales conferencias de prensa que la economía argentina está repuntando, en sintonía con el equipo económico.

Otro factor que presiona sobre el saldo comercial externo es el turismo. «¿Será lo suficientemente sensible a los movimientos al alza del tipo de cambio?», plantean los economistas mientras que en el sector privado avizoran que serán meses de renovada presión sobre las reservas del BCRA.