Di María reveló el apodo con el que llama a Messi y qué es lo que más le molesta al ex Barcelona

Ángel Di María es uno de los históricos de la Selección que logró la hazaña del título de la Copa América en el mítico Maracaná frente a Brasil. Desde su aparición en el Mundial de Sudáfrica, su ausencia en la final de la Copa del Mundo de 2014 y la decepción de lo que significó Rusia 2018, Fideo reveló detalles de su relación con Lionel Messi.

En el tradicional Líbero Vs de TyC Sports, la figura del PSG remarcó que tener a Leo todos los días en el vestuario del club parisino es “un honor y un orgullo”. “Me faltaba la frutilla del postre de jugar con él en un club, porque tuve la posibilidad de tener a grandes compañeros a lo largo de mi carrera. En su momento tuve la posibilidad de ir al Barcelona, pero hoy estoy feliz de poder ver lo que hace todos los días”, reveló.

“Somos los dos que primero llegamos a los entrenamientos. Normalmente llegó unos minutitos antes y después llega él para desayunar y tomar unos mates”, continuó sobre la estadía de la Pulga en París. Y continuó brindando detalles sobre el sobrenombre que íntimo que le puso a su amigo: “Siempre le dije Enano. Al principio no, pero cuando agarramos confianza sí. Como él me dice Fide, y le digo así y quedó eso desde hace años y seguirá siempre igual”.

Con relación a los factores que le causan incomodidades a Messi, Di María confesó que la peor opción es tratarlo con una forma diferencial. “Yo lo trato como uno más, como a él le gustan que lo traten. A él no le gusta todo eso del show y todas esas cosas, y por eso creo que con los que mejor se lleva es con los que lo tratan de igual a igual. Si lo tratás como lo que es: un extraterrestre, parece que lo seguís teniendo en esa burbuja y a él no le gusta. El prefiere compartir cosas sencillas como comer asados, tomar mates, pasarla bien y reírse. Nosotros jodemos, y ante la prensa digo que es un extraterrestre, porque es la realidad. Es el mejor del mundo, pero al fin y al cabo para nosotros es Leo, el Enano y lo tratamos de la misma manera”.

En la extensa y nutrida conversación, el rosarino también recordó el episodio vivido en el país vecino, donde muchos brasileños apoyaron a la Argentina por su admiración a Leo. “Un día estaba con nosotros y se sorprendió con el tatuaje de él que se había hecho una persona. Decía: No zarpado… Y le pedimos que le conteste. Al chico le faltaba solamente la firma y él se la terminó dando”.

Con relación a las horas previas al duelo decisivo en Rio de Janeiro, Di María confesó las charlas íntimas que mantuvo con el capitán albicelete: “Leo antes del partido me dijo que era esa la final, que después de tantos años iba a ser esa. Pasamos muchas mierdas y sabíamos que iba a ser esa nuestra final. Verlo cómo cantaba y disfrutaba en el vestuario te hacía poner los ojos llorosos. Cada vez que nos abrazábamos decíamos: ¡Por fin lo logramos! Después de tantos años de mierda, nos sacamos la mochila”.

Además, sobre las cargadas a Neymar, el Fideo no tuvo piedad y remarcó las cargadas con las que lo atienden al astro brasileño: “Lo vivimos boludeando con Lea Paredes. Siempre que pasa algo decimos ‘sí, nosotros primeros y segundo… taca’. Así todo el tiempo. Cualquier cosita, es esa. ‘Siempre con el mismo chiste los argentinos, siempre con el mismo chiste’. Lo volvemos loco con eso, pero porque él se presta y le encanta”.

Naturalmente, también explicó que aquellas bromas se las pueden hacer a Ney por la amistad que los une: “Es alegría, está en un cumple todo el día, con un corazón enrome. Yo cuando lo conocí me di cuenta porque Leo lo quiere mucho, porque es un chico imposible de no querer. Disfruta los partidos, los momentos, estará mal un día o dos por perder, pero ya se le pasa”.

