Di María y su retiro de la Selección Argentina: «Tomé la decisión correcta»

Ángel Di María, futbolista de Benfica, habló en una entrevista con Infobae en la que contó cómo vive su carrera tras su retiro de la Selección Argentina, cómo tomo la decisión, y el presente del equipo de Scaloni, entre otros temas.

Al ser consultado sobre si se replanteaba haber dejado el seleccionado, Fideo fue claro: «No, por eso estoy tranquilo. Ssé que tomé la decisión correcta. Sí que pasa eso de que llega el momento de la de la lista y yo siempre le pongo ‘me gusta’ y corazoncitos. Me sigo sintiendo parte, la realidad es difícil desprenderte de algo así. Gracias a Dios tuve mi carrera en clubes y la carrera de la Selección es como si fuese un club, porque estuve 16 años y es como si hubiese estado en un club. Es difícil, pero creo que tomé la decisión correcta. Es obvio que me tienta, porque es la Selección, y ojalá algún día pueda estar otra vez, de otra manera».

Di María contó también cómo se gestó su determinación y las variables que tomó en cuenta a la hora de decir adiós: «Cumplo 37 años ahora, y es como dijo Leo, es ir viendo partido a partido. día a día, mes a mes. Al cuerpo ya le cuesta, entonces empecé a analizar todo lo que implicaba volver a estar en un Mundial y me di cuenta que lo mejor era dar ya un paso al costado. Logré todo lo que quería lograr. Me fui de la manera que me quería ir, sin saber si la Copa América la íbamos a ganar o no, pero era lo último y se dio de la misma manera. Se lo dije a Scaloni adentro de la cancha, ¿de qué otra manera mejor me puedo ir? Él me hablaba en el oído y me decía ‘quédate acá’. Y yo le dije que no, que ya está, que era el momento. Hay un montón de chicos que vienen atrás, y me dijo que tenía razón. Me di cuenta de que era el momento perfecto para dar el paso al costado. Yo soy muy agradecido a la gente que me sigue escribiendo y me pone “es un poquito más”. Sí, es un poquito más, pero si de acá a seis meses digo ‘ya está, no puedo más, ya me cansé, no quiero jugar más’. ¿Qué hago? ¿La Selección la dejo como si nada? Ya tuve la despedida, me pude ir como quise», analizó.

El campeón del mundo también hizo un contrapunto en cómo vivía las convocatorias y partidos antes y cómo las vive ahora, más tranquilo. «Yo sé que mi familia sufría. Siempre que me fui a la Selección, una de mis dos hijas, con fiebre o con algo, siempre somatizaban, capaz si sabían que estaba diez días afuera, les pegaba siempre. Y mi mujer siempre que llegaba a la Argentina a los dos o tres días me decía ‘tu hija con fiebre’, y yo decía ‘puta madre…’ Ahora gracias a Dios estoy en casa y ellas lo notan bien porque esos días también tengo libre acá, tengo un par de días libres, entonces puedo llevarlas a la escuela, las podemos ir a buscar juntos con mi mujer, es otra cosa. Y ellas lo agradecen mucho».

Di María y el presente

de los más jóvenes de la

Selección Argentina:

«Necesitan minutos»

El rosarino se refirió al recambio que viene sucediendo en el equipo de Scaloni y aseguró que los más jóvenes, como Garnacho, necesitan más minutos y roce en Eliminatorias. «Mirás para atrás y ves chicos que vienen con ganas, hay un Mundial muy cerca y solamente hay partidos de Eliminatorias. Esos chicos tienen que tener minutos. Lo dijo Leo hace poco en una nota en Argentina. Necesitan minutos esos chicos. No podés llegar a un Mundial sin que Garnacho tenga 90 minutos en un partido solo, necesita roce. Es una Eliminatoria, no estaba jugando contra el Chelsea, que capaz te dejan jugar más, necesita ese roce, empezar a sentirlo. Necesitan darle esos minutos a estos chicos, que te van a representar en un Mundial en un año y medio, en un año y algo. Entonces, si yo sigo estando ahí, esos minutos se le acortan un poco».

Di María: «Sigo tomando

pastillas por las finales

perdidas con Argentina»

Fideo rememoró lo doloroso que fueron las caídas en partidos decisivos con la Albiceleste, en el Mundial 2014 y las Copas América de 2015 y 2016, y aseguró que le dejaron secuelas. «Por culpa de eso sigo tomando las pastillas. Pude bajar, estoy mucho mejor, pero eso es algo un poco adictivo también. Le pasaba mucho a Bilardo, mucha gente lo decía, pero estoy mucho mejor en ese sentido. Son cosas que te que te quedan, que te marcan», aseguró.

Y se preguntó: «¿Quién se acuerda de los chicos que llegaron a esa final del mundo y no se ganó? Muy pocos, me parece injusto. ¿De los chicos esos quién habla? Nadie. Muy poquitos te pueden decir cómo jugaban. Nadie se acuerda esas cosas. Se acuerdan solamente si ganás y nada más. Es la realidad. Lo veo en los clubes, en las selecciones. Somos así y por eso digo que cuando las cosas van bien o terminan de buena manera es mejor dar un paso al costado. Yo lo dije un montón de veces cuando salimos campeones del mundo, cuando ganamos la Copa América, siempre dije que esos trofeos eran también de la generación anterior. A veces necesitás ese poquito de suerte para que todo cambie. Yo voy a recordar siempre a esas generaciones, porque a mí me enseñaron un montón y esta generación me ayudó a poder lograr lo que tanto deseaba. También aprendí mucho con ellos».

«Todo lo malo que había pasado en su momento fue superado por todo esto bueno que pasó después. Por eso dije ‘ya está, me puedo ir tranquilo’. El cariño de la gente sobrepasó todo eso. Terminé demostrando que realmente siempre sentí la camiseta, siempre di la vida por la camiseta, que a veces los resultados no se dan, pero cuando se dieron, sentí todo ese amor y la verdad que me fui en paz de haber podido darles esa alegría», reflexionó.