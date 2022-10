Día de la Madre: comerciantes esperan un buen nivel de ventas en rubros tradicionales

Compartir

Comerciantes esperan un buen nivel de ventas en los próximos días debido al movimiento que genera el Día de la Madre en los rubros tradicionales de la fecha como indumentaria, calzado y gastronomía, según coincidieron en afirmar responsables y directivos de diferentes entidades empresarias.

«Las proyecciones son positivas, los shoppings tienen buenas expectativas para el Día de la Madre. A nivel ventas los shoppings vienen en los últimos meses con una tendencia positiva respecto del año pasado y creemos que va a seguir dicha tendencia», dijo a Télam Silvia Acerbo, gerente de la Cámara Argentina de Shoppings.

Señaló que «usualmente para esta fecha los rubros más buscados son indumentaria, calzado, marroquinería, perfumería, tecnología y deportes», y detalló que la financiación que mayormente están ofreciendo las marcas es de tres y seis cuotas sin interés.

«Este año para el Día de la Madre los clientes encontrarán en los shoppings eventos especiales, charlas, promociones bancarias y regalos por compras», agregó.

Fabián Tarrío, director del sector de Comercio y Servicios de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), dijo a Télam que «este año tenemos expectativa moderada y esperamos que por lo menos vendamos en los niveles del año pasado a valores constantes».

«Creemos que las ventas van a andar igual que el año pasado; en 2021 respecto de 2020 habían subido notablemente las ventas porque en 2020 estuvo todo cerrado, este año creo que vamos a mantener las ventas del año pasado», afirmó. Señaló que «la gente siempre apunta a regalar o compartir una mesa para días tan significativos. Día de la Madre, Navidad, Día del Niño y Día del Padre son fechas emblemáticas en las que vendemos razonablemente bien».

El directivo de CAME sostuvo que «la indumentaria es el rubro más fuerte» en ventas para esta fecha, y que también «ha aumentado mucho el tema de gastronomía, este año se va a aprovechar esto de poder comer afuera y se convierte en el regalo que se da la familia».

En cuanto a la financiación, dijo que «los comercios están usando tres y seis cuotas nada más porque en 12 cuotas el interés es alto y no es conveniente para el comercio», y remarcó que «Ahora 12 es la única herramienta que tenemos para financiar las ventas».

Detalló que «el año pasado el ticket promedio estuvo en alrededor de 4 mil pesos y este año se supone que por lo menos va a ser el doble», y observó que pese a que «es una fecha complicada por el momento económico que vivimos, lo cierto es que la gente compra si tiene efectivo, porque sabe que lo tiene que gastar para prevenir la inflación»

Se refirió a «algunos faltantes de mercadería por algunos insumos que son importados», pero aseguró que «en general los comercios son previsores y van comprando de a poco y surtiéndose, porque el Dia de la Madre después de Navidad es el más importante en ventas».

Desde la consultora Focus Market señalaron una proyección de gasto promedio por regalo del Día de la Madre del orden de los 7.500 pesos.

«El Día de la Madre es la segunda fecha comercial más importante del año. Los precios de los bienes y servicios con más proyección de ventas son los que mayor variación de precios han tenido: indumentaria, calzado, vinos y flores», analizó Damián Di Pace, director de la consultora.

Agregó que «las expectativas por parte del comercio son muy importantes para esta festividad en momentos donde las ventas minoristas de acuerdo con la CAME tuvieron una caída del 2,1% interanual en su última medición».

