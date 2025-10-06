Día de la Madre: las ferias paipperas y de Soberanía Alimentaria, comercializarán chivito formoseño

El coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, confirmó que el viernes 17 se llevará a cabo una feria especial por el Día de la Madre, en donde, en las ferias paippas y de Soberanía Alimentaria, se comercializará chivito formoseño proveniente de los paipperos del oeste provincial.

Precisó que “en este momento, hay veterinarios trabajando en la zona de Ramón Lista, El Potrillo, comunidades y barrios, en lo que respecta a la sanidad caprina”.

“También, se está llevando a cabo un relevamiento ya que es necesario saber la cantidad de producción para llevar el frigorífico móvil, realizar allí los trabajos pertinentes y luego trasladar los chivitos hasta la ciudad de Formosa”, añadió.

Asimismo, puso en valor “que este trabajo es posible gracias a la planificación y apoyo del Gobierno de Formosa”, lo que permite que “la calidad de la producción sea muy buena y los precios de excelencia”.

“A través de estos trabajos de comercialización se beneficia a los productores paipperos y a los consumidores, ya que por su bajo valor, se cuida la economía familiar y compran un producto local con calidad garantizada”, cerró.