Día de las Infancias: lo más elegido para regalar son los juguetes lúdicos, bicicletas, monopatines y patinetas

A lo largo de la semana, comercios de la ciudad se han ido preparando con juguetes de todo tipo para el Día de las Infancias que se celebra mañana en todo el país. Ante la situación de pandemia y tras largos meses de encierro, los juguetes más elegidos por los padres son todo lo relacionado a lo lúdico como también rodados para los días que los más pequeños tienen permitidas las salidas, ya sean bicicletas, triciclos, monopatines y patinetas.

En ese marco, el Grupo de Medios TVO dialogó con los trabajadores de una reconocida juguetería de la ciudad desde donde manifestaron que tienen “altas expectativas” de ventas ya que pese al difícil momento económico por el que atraviesan la mayoría de los argentinos, los padres buscan de alguna manera agasajar a sus pequeños en esta fecha especial.

“Esta es la primera vez en la historia del país que por la cuestión de género no se llama más Día del Niño sino que Día de las Infancias y todos nos hemos adaptado a eso”, explicó la trabajadora de “Dulce Hogar”.

“Nosotros nos venimos preparando como siempre desde que empezamos a abrir por la cuarentena con los pedidos para este día, gran parte de la mercadería llegó en julio y fuimos vendiendo productos que la gente sabe son los más buscados y a su vez seguimos recibiendo más mercadería entre estos días”, contó.

Al referirse a qué busca la gente, aseguró que “es muy variado, están con las bicicletas que se vendieron muy bien, también los monopatines para cuando tienen tiempo de recreación, es el momento para salir a jugar, también patinetas y como que se fueron equipando con toboganes, hamacas, saltarines para los más chicos y además juegos de mesa para niños y también para adultos, es para jugar y compartir en familia, eso se está vendiendo muy bien, también los rompecabezas de mil piezas en adelante”.

De la misma forma señaló que el jueves se había permitido sacar la mercadería a la vereda, sin obstruir el paso de los transeúntes, algo con lo que ayer se dio marcha atrás. “Nosotros no tuvimos tiempo a sacar porque cuando nos estábamos preparando con banderines y demás confirmaron que no se podía sacar nada, que solo nos iban a extender el horario así que quedamos con todo adentro. En el local atendemos por la mañana en horario normal de 8.30 a 12.30 y por la tarde de 16 a 20.30 horas solo hasta el sábado, cerramos media hora antes porque no nos da el tiempo para hacer el cierre de caja y no queremos quedar con clientes sin atender”.

Debido a que hay mucho control en cuanto al horario de cierre de los comercios, indicó que buscaron otra forma más ágil de vender y es través de las redes sociales. “Estamos vendiendo desde principio de la cuarentena con compra programada a través de las redes, tenemos la página, estamos en Tienda Naranja también, a través de las líneas de WhatsApp estamos todo el tiempo recibiendo las consultas y vendiendo”, destacó.

En cuanto a las expectativas de ventas que poseen, señaló que “creo que vamos a llegar a lo mismo que el año pasado, si seguimos recibiendo mercadería creo que vamos a esa meta porque los chicos también están pasando por esta situación tan difícil para todos y los papás por lo menos quieren compensar eso además para mantenerlos entretenidos en la casa”.

“Nosotros tenemos promociones especiales con tarjeta, tenemos con Onda el 10% de descuento todos los días, esto va a seguir no solo para este día entonces a la gente le resulta muy práctico hacer el pago con este sistema y nosotros le enviamos el pedido al domicilio”, finalizó.