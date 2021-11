Día de los Fieles Difuntos: cementerios abrirán de 7 a 18 horas de corrido

Compartir

María Antonia Giménez, jefa del departamento de Cementerios de la Municipalidad de la ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre cómo se estaban preparando para recibir a la gente en los diferentes cementerios de la capital formoseña a lo largo de la jornada de hoy que se celebra el Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, una fecha muy sensible para toda la comunidad.

“Así como el Día del Padre y el Día de la Madre, esta jornada es importante, nos estamos preparando con mucho tiempo de anticipación, pedimos asistencia del SIPEC, baños químicos, asistencia de la Subsecretaría de Gobierno en lo que tenga que ver con sanitización y fumigación, después dentro de la Municipalidad en sí, de la Dirección de PRevención y Emergencia de Tránsito, de todo lo que sea enripiado, perfilado de calles, limpieza en general, asistencia en los baños que estén en orden, estamos preparados, que vengan los vecinos, se sientan cómodos a visitar sus familiares”, expresó.

“El transporte público está habilitado, pero no sé si lo van a reforzar, la afluencia de este año creo que será menor, vamos viendo cómo es el panorama, en lo que fue el Día de la Madre no hubo tanta concurrencia como años anteriores, creería que en esta jornada será de la misma forma, igual estamos preparados, la gente como que está concientizada, antes iban y se quedaban mucho tiempo, ahora van, visitan y se vuelven a sus casas, siempre recomendamos evitar la aglomeración de personas,que vayan en grupos de dos si son muchos integrantes de una familia también”, expresó.

“Vamos a tener habilitados los cementerios desde las 7 de la mañana de corrido hasta las 18 horas. Vamos a tener personal en la entrada que va a colocar alcohol en gel, controlar la temperatura, tratamos de evitar que lleven flores naturales para que no dejen jarrones con agua, velas encendidas y demás”, detalló Giménez.

