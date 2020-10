Día de los Fieles Difuntos: refuerzan trabajos en cementerios para evitar aglomeraciones

Compartir

Por el día de los Fieles Difuntos que se conmemora el lunes 2 de noviembre, el área de Cementerios Municipales trabaja arduamente para brindar la mayor comodidad a los visitantes y refuerza los trabajos para evitar aglomeraciones teniendo en cuenta que este año la fecha está atravesada por la pandemia de coronavirus. En ese sentido, son distintos los organismos como la Policía, la Comuna, la Dirección de Tránsito y el SIPEC que coordinan las tareas a llevarse a cabo con el fin de que los formoseños puedan visitar a sus familiares cumpliendo el protocolo respectivo.

La ingeniera Marilén Giménez, directora de Cementerios Municipales, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó cómo están trabajando para esta fecha, una de las más concurrentes del año en los cementerios Villa del Carmen y San Antonio.

“Hay fechas fundamentales como el Día del Padre, de la Madre y el Día de los Santos Difuntos donde más reforzamos el trabajo que hacemos desde la Municipalidad, nosotros tomamos la normativa vigente del Consejo de Atención Integral de la Emergencia donde nos dictan que la visita a los familiares son los días domingos y feriados de 10 a 18 horas, como Municipalidad también tomamos estos días, en este caso el domingo y el lunes que serían 1 y 2 de noviembre se va a habilitar para los familiares difuntos a la misma hora”, dijo.

“Nosotros trabajamos muchos meses antes, gracias a Dios tenemos el apoyo de muchas instituciones, en este caso de la Comisaría Cuarta, de la Comisaría Segunda, del SIPEC, colocamos baños químicos, de la Subsecretaría de Gobierno en cuanto a la fumigación, de la cooperativa misma que está trabajando ahí, de la Dirección de Prevención y Emergencia, de la Dirección de Tránsito, tenemos un equipo lindo de trabajo esos días para poder cumplir con las expectativas y las necesidades del vecino”, explicó.

Asimismo señaló que por la pandemia, “tenemos carteles en los dos cementerios en diferentes lugares, le entregamos a los contribuyentes unos volantes donde están las recomendaciones de siempre que son utilizar barbijo todo el tiempo, controlar que los utilicen, no dejar jarrones con agua y si los llevan retirarlos antes de irse, no dejar velas encendidas, más que nada tener en cuenta la aglomeración de personas, si es un grupo familiar que no sean más de 10 personas, si es un grupo numeroso la idea es que se divida en dos partes los dos días, nosotros vamos a estar trabajando de corrido, es cuestión de ir coordinando entre familias, tratar de ir y estar un rato, no tanto tiempo porque hay otras personas que también quieren ir, lo que sí no vamos a estar controlando las personas que van a entrar porque es un lugar al aire libre, pero no está de más recordar lo de la aglomeración”.

De la misma forma dijo que pese a que el cementerio San Antonio suele ser menos concurrido que el Villa del Carmen, los vecinos son conscientes y toman las medidas necesarias. “Hasta ahora no tuvimos problemas en la cantidad de personas que van, es mucho menos que la cantidad de personas que van en el San Antonio y el vecino en sí ya toma la prudencia de estar el tiempo justo y necesario, hasta ahora en ese sentido no tenemos ningún inconveniente”, valoró.

Respecto a si se van a reforzar las líneas de colectivos que van hacia el cementerio San Antonio, explicó que “no nos manejamos con las líneas de transporte, pero sabemos que van a estar trabajando esos días, generalmente estos días que son fundamentales ellos trabajan, nosotros vamos a estar en la entrada poniendo alcohol en gel, entregando panfletos, tomando temperatura, vamos a estar trabajando a full”.

Según se supo, el área de Transporte de la Municipalidad va a reforzar las líneas 60 y 70 con cuatro unidades más cada una. Además de esto, se ampliará el recorrido para que ingresen hasta el cementerio y los vecinos tengan todas las comodidades posibles y se cumpla la capacidad.

