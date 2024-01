Día de Reyes: comerciantes indicaron que hubo buenas ventas a última hora

En una recorrida realizada por este matutino dialogó con varios comerciantes de diferentes zonas de la ciudad y aseguraron que si bien la situación a nivel nacional esta dificil, los formoseños no dejan sin juguetes a sus niños, es por ello que las ventas si bien se presentaron más tardías que años anteriores, a última hora muchos se acercaron a llevar algunos juguetes para sus hijos y hubo buenas ventas.

Una de las comerciantes explicó “no es como en años anteriores que de inmediato que terminan las fiestas, la gente ya comienza a preguntar y comprar los juguetes. Nosotros desde la Navidad tenemos ofertas en juguetes y si bien no han comprado en esas fechas para los Reyes, si para Papá Noel y las ventas fueron buenas”.

“Se vende de todo y de diferentes precios. La gente lleva muchos juegos de mesa, eso es lo más económico, porque hoy una muñeca Barbie puede llegar a costar unos 26 mil pesos y por ese monto, pueden llevarse cositas para que los niños armen, jueguen y pasen horas disfrutando”.

Otra de las fuentes consultadas señaló “la gente se acercó a comprar muchos muñecos de peluche, trajimos unos que están de moda porque son personajes de cantantes coreanos, además de termos, billeteras y otras cosas para uso personal. Vendimos muy bien en Navidad y previo al 5 también, pero sabemos que hasta hoy vamos a vender porque siempre hay muchos que se olvidan.

“Hemos vendido muy bien, mallas, bikinis y salidas de baño. La gente esta vez también optó por cosas para llevarse a la pileta, cosas que no se van a romper tan fácilmente”, comentó otro de los comerciantes consultados.

Venta callejera

Vale mencionar también que hubo mucha venta callejera, en esta oportunidad. Los comerciantes optaron por poner sus puestos en las avenidas. Según se pudo saber, estos también vendían juguetes buenos, al mismo precio que en los locales, solo que estaban al paso.

Entrega de juguetes

en las escuelas

Hoy, en la festividad de los Reyes Magos, se realizará la tradicional entrega de juguetes a la niñez formoseña.

Vale indicar que fueron convocados los directores de todos los niveles del sistema educativo provincial, puesto que la entrega será el sábado 6 a partir de las 9 horas, en las unidades educativas de todas las delegaciones escolares.

Un memorándum múltiple firmado por la subsecretaria de Educación, Analía Heizenreder indica que serán los directores en cada establecimiento escolar los responsables de disponer de todo lo necesario para la realización de esta actividad, que año a año atrae la atención no solo de los niños que van a la escuela, sino también de sus hermanitos menores, aún no escolarizados.