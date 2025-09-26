Día del Bastón Verde en la UNaF

Alumnos del Profesorado en Educación Especial realizaron un muestreo para conmemorar el Día del Bastón Verde, que se celebra cada 26 de septiembre en Argentina para visibilizar el uso del bastón verde para promover la empatía, la inclusión y el respeto hacia quienes enfrentan obstáculos por su visión reducida.

Florencia Yegros, estudiante del Profesorado en Educación Especial que se encuentra realizando la especialidad de ciegos y disminuidos visuales, comentó: “Con mis compañeros y profesores de la carrera estamos conmemorando el Día del Bastón Verde, el cual es utilizado por las personas con baja visión”. Por su parte, Sol Chávez, estudiante de 1° año de la carrera, también de la modalidad de ciegos y disminuidos visuales, indicó que “la Ley 25.682 fue sancionada el 26 de septiembre de 2002 y consiste en que todas las personas con baja visión puedan tener una representación”