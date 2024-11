Día del empleado Municipal: Ocampo se refirió a la situación de los trabajadores

El concejal Marcelo Ocampo dialogó con el Grupo de Medios TVO y se refirió a la situación del empleado municipal a propósito de los magros salarios que estos perciben y afirma que no se entiende que es lo que tienen para festejar.

Ocampo comenzó diciendo: “hoy es el día del Empleado Municipal cuestionó la política salarial implementada que ha pulverizado el poder adquisitivo, acusándolos de haber «condenado a la indigencia a los empleados municipales.

“Pocas cosas me indignan tanto como el nivel de demagogia y cinismo que se escuchan por parte del oficialismo. Que de pronto, aprovechan estas efemérides para vestirse de overol y hablar en nombre de los trabajadores a los que han condenado a la indigencia”, disparó y agregó.

Al mismo tiempo, en una entrevista a este medio vertió una dura crítica al gobierno provincial, al que acusó de perpetuar un “modelo” que ha sumido a la provincia en un atraso económico y social.

“¿Por qué no hablamos de la enorme pérdida del poder adquisitivo en los últimos años?”, se preguntó Ocampo, y recordó que la inflación durante los últimos tiempos, especialmente durante la gestión del presidente Alberto Fernández, superó los niveles del 1000%, afectando de manera directa los salarios de los trabajadores. “Este mismo silencio se escuchó cuando la peor administración de la historia argentina se llevó puesto como una topadora los salarios de los trabajadores, igualando a todos. Todos iguales de pobres, nadie quedó afuera”, expresó.

Además, el edil capitalino lanzó una dura crítica al último aumento salarial otorgado por el Ejecutivo, el cual calificó como «miserable». Según el concejal, el aumento de un 16% con respecto a los salarios de enero no alcanza ni siquiera para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores, como la primera cuota de la factura de luz. “Ese aumento que lo festejaron con bombos y platillos, en realidad fue un parche, que no resolvió nada”, afirmó, para luego recalcar que la inflación interanual, de octubre a octubre, superaba el 198%, lo que hacía aún más evidente la descompensación entre los salarios y el costo de vida.

Ocampo también criticó la eliminación del piso salarial, un tema que, según él, ha dejado a los empleados municipales vulnerables a salarios por debajo de los niveles establecidos, lo que agrava aún más la crisis. «¿Y del Estatuto del Empleado Municipal? Mejor ni hablamos, porque quedan todos dibujados», ironizó, refiriéndose a lo que considera un vacío legislativo en términos de protección de los derechos laborales de los municipales.

Ocampo relato a este medio que desde que asumió como concejal ha presentado numerosas iniciativas para una recomposición salarial urgente, “Insistí que este mismo concejo deliberante, que hoy puede dar un bono fantasma de 15 mil pesos y sostener este flamante edificio con toda su planta de empleados, debe resignar puntos de coparticipación para recomponer los salarios de todos los municipales.

“Ni el debate se anima a dar, porque no les da la cara para hacerse cargo del fracaso del modelo que defienden”, cruzó. Al concluir, Ocampo fue tajante: “Hoy los empleados municipales no tienen nada que festejar, menos lo tendrían que hacer ellos”, apuntó, refiriéndose a los principales exponentes de la gestión municipal y provincial.